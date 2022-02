Demora en la investigación y suspensión de audiencias dejan impunes delitos flagrantes contra niños

La Paz 2022.- La impunidad de delitos flagrantes contra niños y niñas se origina por dos factores que observó este miércoles la Defensoría Municipal de La Paz: el primero, cuando la Fiscalía pide seis meses de investigación y detención preventiva y el segundo, porque suspenden audiencias virtuales por problemas técnicos. En ese tiempo de demora no salen sentencias, arguyen que se cumplen plazos y se libera a delincuentes.

“Lamentablemente se pide seis meses de detención preventiva, no sabemos qué actos investigativos fuertes tienen que realizar y en esos seis meses se enfría todo. Empiezan a pedir cesación a la detención preventiva, empiezan a salir los imputados y no podemos conseguir justicia”, afirmó el director de la Defensoría Municipal, Vladimir Monje.

El funcionario municipal explicó que en delitos flagrantes se debe dar celeridad a la sentencia y los seis meses de investigación que solicita la Fiscalía es mucho tiempo cuando se tiene identificado al agresor, se cuenta con examen médico forense y otras pericias que podrían resolverse en dos meses con acusación formal y luego en un par de audiencias se podría emitir condena.

“Vemos las estadísticas de quiénes están en área penitenciaria solo con detención preventiva. Se enfría la situación, empiezan a pedir cesación a la detención y empezamos a dejar de tener justicia para los niños”, sostuvo Monje.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó a un varón de 27 años, aprehendido por intentar violar a un niño de seis años de edad. El delincuente tiene prontuario con secuestro de menores en 2020, violación de niños en 2017 y robo en 2015.

Monje citó como ejemplo el caso de la niña que fue arrojada y apuñalada por su padre en la zona de San Pedro de La Paz y dijo que la Fiscalía solicitó la detención preventiva por seis meses, cuando el delito fue en flagrancia y el implicado está aprehendido, por lo que el tiempo de investigación debiera ser más corto.

El director de la Defensoría precisó que entre las pericias necesarias está el examen médico forense, el examen psicológico en Cámara Gessel y que la víctima reconozca a su agresor, pero no se puede hacer reconstrucción del hecho para no revictimizar al menor.

Monje dijo que otro factor que deja en impunidad los delitos contra la niñez es la suspensión de audiencias virtuales en juzgados. “Hay gente mañuda que quiere que se suspenda, manipulan la computadora, manipulan el audio: ‘no tengo audio’, dicen; porque el sistema está mal. Tenemos que volver de una vez a audiencias presenciales para este tipo de delitos”, sostuvo.