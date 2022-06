Del Castillo: Extranjeros cometen el 0,69% de los delitos y el 99,31% es por bolivianos

La Paz (ANF).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró que menos del 1% de los delitos cometidos en el país corresponden a extranjeros por lo que existe una falsa percepción sobre los grados de criminalidad en los migrantes.

“Solo el 0,69% de todos los delitos cometidos es por ciudadanos extranjeros, por lo tanto, tenemos una falsa percepción sobre las personas migrantes en nuestro territorio nacional”, enfatizó el ministro en su informe de interpelación realizado la víspera ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Del Castillo fue interpelado por al menos 30 diputados del MAS por la inseguridad en la ciudad de El Alto y por el pago “retroactivo” de sueldos a efectivos que recibieron sus sables el 27 de enero de este año, pero que se les canceló por todo el mes.

La autoridad indicó, en la interpelación, que el 99,31% de los delitos que se cometen en el país es “lamentablemente por ciudadanos y ciudadanas bolivianos”.

Los diputados interpeladores atribuyen el incremento de la delincuencia en la urbe alteña a la presencia de extranjeros. Indicaron que la autoridad solo muestra los ingresos regulares de extranjeros al país, pero no de quienes optan por pasos no oficiales.

Castillo informó que en lo que va de la gestión 2022 en el municipio de El Alto la policía desarticuló 27 bandas criminales compuestas por extranjeros y nacionales. En los operativos se aprehendió a 82 bolivianos y 15 extranjeros.

El ministro también informó sobre el flujo migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresan o salen del territorio nacional por los diferentes puestos de control migratorio habilitados.

Aclaró en la interpelación que no existe un proceso burocrático que solicité a los extranjeros antecedentes penales para ingresar al país, a menos de que estén registrados en Interpol o que tengan el sello rojo o notificación roja que es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición.

No obstante, indicó Del Castillo, todas aquellas personas que deseen tener una residencia de cualquier índole dentro del territorio nacional, deben de presentar ante las autoridades correspondientes los antecedentes y requisitos.