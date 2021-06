Del Castillo a la Policía: “Nunca más, bajo ningún motivo, debe ocurrir lo sucedido en 2019”

La Paz (ANF). – El ministro de gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, participó este martes del mes aniversario de la Academia Nacional de Policía (Anapol), en el acto pidió a los efectivos policiales reflexionar para que nunca más se reproduzca un motín como sucedió el 2019, y les recordó que esta institución “no delibera ni participa en acción política partidaria”.

En medio de una crisis política poselectoral, en noviembre del 2019, las unidades policiales se amotinaron y se unieron a las protestas de varias ciudades del país que rechazaban un presunto fraude electoral del gobierno del expresidente Evo Morales. Posteriormente el Movimiento Al Socialismo (MAS) calificó ese acto como una traición a la patria.

“Quisiera hablarles de algo que no debe volver a suceder, hermanos y hermanas policías nunca más, bajo ningún motivo, debe ocurrir lo sucedido en la gestión 2019. El artículo 252 de la Constitución Política del Estado es claro al respecto: La institución policial no delibera ni participa en acción política partidaria, y por tanto, la y el policía no debe dejar de lado el juramento que hizo al ingresar a esta noble institución, el respeto a la Constitución política del Estado, a las leyes, lealtad y respeto a la bandera y a los símbolos patrios”, expresó Del Castillo durante su discurso.