Cuatro consejos para reducir el impacto ambiental de su auto

Adquirir un vehículo representa una responsabilidad tanto para aplicar las normas de seguridad y educación vial pero también para reducir el impacto al ecosistema. ¿Cómo lograrlo y transmitir estos hábitos a las futuras generaciones?

Cada habitante en Bolivia emite un promedio de 1,92 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) al año. Si se junta la emisión de cada persona se alcanza un total de 22.428 megatoneladas de CO2 en una gestión. Ese es el dato que refleja un estudio realizado por Datos Macro perteneciente al portal Expansión tomando como fuente la emisión de diversos procesos industriales, combustibles fósiles y el uso de productos de 184 países. Y si se compara, hace una década, el país emitía 5.772 megatoneladas menos y el per cápita registrado alcanzaba las 1,65 toneladas.

¿Qué comunican estas cifras? Que cada año la atmósfera se está contaminando más. Con el propósito de tomar conciencia sobre el tema, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsó en 1.975 que el 26 de enero de cada año se celebre el Día Mundial de la Educación Ambiental con actividades enfocadas a la concientización de las futuras generaciones sobre el ecosistema.

¿Qué puede hacer cada propietario de un vehículo para reducir el impacto del mismo al medioambiente? José Ángel Rodriguez, gerente de Servicio Técnico de Imcruz nos da al menos cuatro consejos importantes tomando como referencia un estudio del área de Seguros del Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA):

1. Cuide que su vehículo se encuentre técnicamente bien

Si su vehículo presenta fallas en el interior difícilmente le podrá asegurar un funcionamiento y rendimiento correcto. Si tiene los filtros sucios, fallas en el motor, en el sistema eléctrico, problemas con el aire, la suspensión, por mencionar algunos temas, esto sin duda, le llevará a gastar más combustible y su emisión de CO2 será mayor. Realizar los mantenimientos cada 5.000 Km, o según la recomendación que le dé el fabricante, no solo aporta al cuidado del medioambiente sino también, según Rodriguez, será una inversión en su seguridad y la de su familia.

2. Controle la velocidad y evite los acelerones

Mantener una velocidad moderada no solo disminuye los riesgos de sufrir un accidente sino también contribuye al cuidado del medioambiente. De acuerdo con el artículo 113 del Código de Tránsito en Bolivia, se debe circular a 10 km por hora en zonas escolares y militares, 20 Km por hora en zonas de peatones y de alto tráfico vehicular, 40 km por hora en avenidas donde las condiciones de seguridad lo permitan, 70 km por hora en caminos ripiados o de tierra y a 80 km en carreteras fuera del radio urbano. “Si no tiene motivos para acelerar a fondo o frenar de golpe no lo haga. Esto solo perjudica el rendimiento del motor e incrementa el consumo de combustible”, expresó.

3. Use el aire acondicionado solo cuando sea realmente necesario.

El uso del aire acondicionado puede generar un incremento superior al 10% de combustible, generando mayor emisión de CO2. Los expertos sugieren mantener apagado el aire, abrir las ventanas y solo ocuparlo cuando realmente sea necesario. Cuando use el aire no abra las ventanas y verifique que el cambio de temperatura sea de menos a más y no viceversa. Es importante que, durante las revisiones técnicas, los especialistas revisen los filtros y el estado de los gases para evitar cualquier desperfecto o problemas de refrigeración.

4. Compre baterías de calidad y recicle las usadas.

Al comprar una nueva batería verifique que sus tecnologías sigan normas de protección al medioambiente, por ejemplo, están compuestas de más estaño y plata, cuentan con rejillas con aleación, son integradas en un único módulo y mantienen un hermetismo garantizado que eviten pérdidas de electrolitos. “Las baterías automotrices que cumplen un ciclo completo pueden reciclarse hasta en un 99%; muchas son ocupadas por las mismas empresas fabricantes para producir baterías nuevas. Esto, sin duda, evita el contacto de los minerales de la batería con el medioambiente y generan un ahorro económico importante”, expresan los expertos.

