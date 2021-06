Covid: 21% de la población mundial tiene al menos una dosis de la vacuna. África es la región con menos avances

La Paz (ANF).- La pandemia persiste en el mundo y de a poco los países van avanzando en sus planes de vacunación para terminar con esta emergencia sanitaria. La vacunación frente al coronavirus ha superado ya el 21% de la población con al menos una dosis.

De acuerdo a datos de Our World in Data, hasta hoy la inoculación alcanza a más de 1.648 millones de personas, después de que a mediados de junio China informara de que 622 millones de ciudadanos han recibido al menos una dosis de la vacuna en su territorio, de forma que ya se rozan los 2.500 millones de inyecciones administradas.

Los países que conforman la Unión Europea son los más avanzados, haciendo un total de 46.5% de población vacunada y sigue América del Norte con 40.3%. Los demás países de Europa ya han vacunado a 36.9% de su población.

América Latina y el Caribe van avanzando en la inoculación, aunque de manera más lenta y en medio de bulos y noticias falsas sobre las vacunas. De acuerdo a Our World in Data, esta región llegó a 23.8% de población con al menos una de las dosis.

Asia de donde se originó el coronavirus hace más de un año y medio, logra un 21% de vacunados y Oceanía 14.9%.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha advertido que existen desigualdades en el acceso a las vacunas y muchos países con menos recursos no puedes adquirir dichos fármacos.

A nivel mundial, este plan de vacunación y datos muestran que África es la región con más percances en la cantidad de dosis administradas, sumando hasta hoy apenas 2.3% de población vacunada.

“En enero anuncié que el mundo estaba al borde de una catástrofe a no ser que se implantaran medidas para una distribución equitativa de vacunas. Es sorprendente lo poco que se ha hecho para solventarlo y, de hecho, la brecha entre el número de vacunas administradas en los países ricos y a través del mecanismo Covax crece cada día”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom