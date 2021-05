Covid-19: Se acaba el oxígeno para tratar a pacientes en hospitales de Cochabamba y Oruro

La Paz, 18 de mayo (ANF). – En medio de la tercera ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19) en Bolivia diferentes regiones se enfrentan a la carencia de insumos, los hospitales están colapsados, no hay espacio en las unidades de terapia intensiva y la escasez de oxígeno medicinal es patente en varios establecimiento de Salud, tal es el caso de los hospitales de Cochabamba y Oruro donde ya escasea dicho insumo vital.

En las últimas horas se reportó que en el hospital del Sur de Cochabamba se agotó el oxígeno medicinal y 25 pacientes, de entre 30 y 60 años de edad, fueron trasladados de emergencia hasta el hospital del Norte.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, relató que la situación que atraviesan los hospitales de Cochabamba es preocupante y alertó que la demanda por este insumo aumenta a la par del incremento de los contagios. Contó que un paciente que se encuentra en terapia intensiva a causa del virus demanda entre 20 a 30 litros de oxígeno por hora.

Afirmó que la necesidad en los hospitales municipales del Norte y Sur aumentó de 1,5 toneladas a 3 toneladas por día.

“A estas alturas de la pandemia que se acabe el oxígeno es una amenaza real”, dijo Cruz a ANF.

Señaló que de agravarse los contagios, la demanda diaria de oxigeno aumentaría a 4,2 toneladas. También indicó que las empresas que distribuyen el insumo no producen en el departamento, sino que se traslada desde Santa Cruz en camiones cisternas.

Cruz dijo que Cochabamba vive una “explosión de casos”. Este martes, el departamento reportó 713 nuevos contagios y el total acumulado suma 39.959.

La comuna busca comprar un generador de oxígeno para paliar el desabastecimiento.

Oruro

En Oruro también existe desabastecimiento de oxígeno en el Hospital Obrero. El jefe médico de ese nosocomio, Jesús Cano contó que la escasez de oxígeno se debe a que Paraguay y Chile, países que distribuyen la materia prima decidieron priorizar su mercado interno.

“Nos hemos enterado y documentado rápidamente que el oxígeno que se produce en Bolivia viene de Paraguay y Chile en forma de oxígeno líquido y sólo una pequeña parte se produce en Santa Cruz, en una planta”, señaló.

Cano admitió que la falta de ese insumo genera temor en los familiares de los pacientes. Sin embargo, añadió que la mayoría de los enfermos llega con la salud muy debilitada y que requiere oxígeno para su tratamiento.

“Los pacientes críticos usan 15 libras al minuto, lo que duraba 24 horas dura ahora 6. Es una situación muy complicada, nos dicen que el oxígeno líquido ya no hay en Santa Cruz. Son cosas que escapan de nuestras manos”, añadió.

El administrador de la Caja Nacional de Salud de la Regional Oruro, Ronald Cahuana, agregó que los hospitales, las unidades de terapia intensiva están colapsados y sufren por falta de oxígeno medicinal. Advirtió que la población incumple con las medidas de bioseguridad.

“Lamentablemente la gente no se está cuidando, estamos haciendo los esfuerzos para conseguir oxígeno, pero no hay una empresa que nos llene los tubos, las empresas no tienen la capacidad de abastecernos”, señaló.

Oruro reportó hoy 227 nuevos contagios de Covid-19 y el acumulado suma 13.887.