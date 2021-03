Covid-19: Neumólogo boliviano alerta de una “catástrofe sanitaria” si no se cierra fronteras con Brasil

La Paz (ANF). – “Bolivia no tiene las condiciones suficientes para atender una catástrofe sanitaria de semejante magnitud”, afirmó el neumólogo Marcelo Carlo Vercosa, en referencia a las consecuencias de la nueva variante de coronavirus (Covid-19) o “cepa brasileña” que afecta al Brasil, donde a diario se registran decesos de miles de personas a causa del virus. El galeno alertó de una “catástrofe” en territorio nacional si no se cierran fronteras con el país vecino.

Vercosa explicó que los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz están más expuestos a los contagios con la nueva cepa debido a que tienen regiones fronterizas con Brasil. Citó el caso de Guayaramerín, Beni donde en las últimas semanas se reporta un incremento de contagios y debido a esa situación los hospitales están colapsados por la sobredemanda de pacientes.

De acuerdo al especialista se tiene que asumir acciones urgentes para frenar la propagación de la enfermedad en territorio nacional.

“O cerramos fronteras y en cuanto al brote que se ha producido en Guayaramerín lo tratamos de forma agresiva, hacemos una contención, un cerco epidemiológico y aislamos a las personas infectadas, así impedimos que el contagio llegue a otros municipios, a otras personas. Si no se hace eso, vamos a tener que lamentar las mismas consecuencias de Brasil que tiene cientos de fallecidos o aguantamos, como alguien dijo, llega la cepa y se disemina no hay ningún control, no se cierran las fronteras, se permite el ingreso de infectados que propaguen la enfermedad a todo el territorio” señaló.