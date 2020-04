Concurso fotográfico “cuarentena a la boliviana”

La Fundación Cultural Torrico Zamudio convoca a fotógrafos profesionales y aficionados al concurso de fotografía “cuarentena a la boliviana” que se desarrolla en el marco de la cuarentena sanitaria que atraviesa Bolivia.

La circulación del virus COVID-19, las medidas para evitar su propagación, implican, entre muchas otras cosas, cambios en las modalidades de interacción social.

Este concurso aspira a motivar la creatividad y a elevar los ánimos además de visibilizar y documentar los cambios sufridos en nuestra vida cotidiana captados desde las distintas perspectivas de quienes atraviesan o y/o atestiguan problemas, cuestionamientos, alter- nativas, creatividad, imaginación, inventiva que trae aparejados esta surreal situación de vida.

BASES

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona residente en Bolivia, con la excepción de los miembros del jurado, así como los miembros de la Fundación Cultural Torrico Zamudio y familiares directos tanto de miembros del jurado como de miembros de la Fundación.

2ª TEMÁTICA: El tema es la cuarentena sanitaria en Bolivia en todos sus ámbitos: social, educativo, cultural, etc.

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar una sola obra siendo esta original e inédita y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital/impreso. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad.

4ª PRESENTACIÓN: Las fotografías deberán presentarse en formato JPEG o TIFF, a una resolución de 300ppp, y en RGB, siendo el nombre del archivo el mismo que el título de la obra.

5ª ENVÍO: Las obras se remitirá por correo electrónico al siguiente email fundacióntorricozamudio@gmail.com

Concurso Fotografía Cuarentena a la boliviana

En el cuerpo del mensaje poner solo el pseudónimo

Junto con las obras se remitirán los siguientes datos en un archivo World cuyo título será el mismo que el de la obra.

Nombre y apellido

Pseudónimo

Fecha de nacimiento

Número de C.I. o documento de identidad para extranjeros

Título de la obra

Lugar donde fue tomada * Breve descripción de la imagen (si el autor considera amerita ser explicada)

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto a partir del 10 al 30 de Abril del 2020.

7ª PREMIOS:

1 LUGAR

5 libros 3 LUGAR 2 libros 2 LUGAR

5 libros

– Cochabamba. Memoria fotográfica. 1908-1928. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

– Viajes por tierra Oriental. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

– Sucre. Memoria Fotográfica. 1920-1935. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

– La Paz. Memoria fotográfica. 1915-1940.Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

– Álbum fotográfico de la Guerra del Chaco. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

2 LUGAR

3 libros

– Viajes por tierra Oriental. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

– Sucre. Memoria Fotográfica. 1920-1935. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

– Álbum fotográfico de la Guerra del Chaco. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

3 LUGAR

2 libros

– Viajes por tierra Oriental. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

– Sucre. Memoria Fotográfica. 1920-1935. Fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.

8ª EL JURADO:

– Fernando Miranda

– Wara Vargas Lara

– Rubén Darío Azogue

– Dennis Salazar Gonzales

– Massiel Cardozo

9ª FALLO: El fallo del jurado se anunciará el día 15 mayo en la pagina de Facebook de la Fundación Cultural Torrico Zamudio. En caso de que la cuarentena se alargue, el fallo del jurado se recorre al tiempo proporcional de la duración de la cuarentena. * Si alguno de los ganadores y finalistas infringiera las medidas nacionales de seguridad impuestas en el país durante el periodo de cuarentena será automáticamente descalificado.

10ª DERECHOS DE AUTOR: Los derechos de autor de las obras premiadas quedarán en propiedad de sus autores. Sin embargo la Fundación Cultural Torrico Zamudio podrá exponer estas y las obras finalistas al publico.

11ªACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.