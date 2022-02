Conamype ve “irracional” hablar de incremento salarial y le pide a la COB que reflexione

La Paz (ANF).- El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde, consideró irracional hablar de un incremento salarial para esta gestión cuando la economía del país “aún se encuentra inestable”.

Conde pidió a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que aseguró luchar por un aumento en los salarios, reflexionar y velar por la estabilidad laboral y la preservación de los empleos en el país.

“Nosotros planteamos de la misma manera que no debería haber ningún tipo de incremento salarial hasta que se estabilice la economía de nuestro país”, dijo Conde a los periodistas.

La COB hace una semana aseveró que peleará porque en esta gestión haya incremento salarial, debido a que desde hace dos gestiones -2020 y 2021- los trabajadores no gozan de este beneficio. Este jueves la dirigencia de la COB y afiliados se reúnen en un ampliado nacional para determinar el porcentaje del incremento.

“Ahorita es irracional hablar de un incremento salarial en vista de que la economía del país no se ha estabilizado, y más aún la economía de los pequeños productores no está ni siquiera en un 100%, por eso es importante que los de la Central Obrera Boliviana hoy puedan meditar y pensar en la estabilidad de los mismos trabajadores”, señaló Conde.

Dijo que los pequeños productores siguen tropezando con llegar al 100% de su capacidad productiva y la dirigencia de la COB en lugar de exigir un alza salarial deberían velar por la estabilidad laboral de sus mismos afiliados en vista de que “un aumento salarial puede afectar con algunos despidos”.

La Cámara Nacional de Comercio también pidió que para esta gestión no haya incremento salarial debido a que la economía del país aún arrastra la recesión de 2020 y solo podrá superar esta situación hasta 2023. Además, dijo que el incremento no se justifica al haber cerrado la gestión 2021 con una inflación acumulada de 0,9%.