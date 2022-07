Con políticas estatales, el PIB de La Paz creció en 5,3% y la tasa de desempleo bajó a 4,7%

La Paz (ABI). – El Producto Interno Bruto de La Paz (PIB) creció 5,3% en 2021, luego de la caída registrada en 2020 de 11,1%. La economía se recuperó gracias al conjunto de medidas que adoptó el Gobierno nacional, de esta manera, la tasa de desempleo en el departamento disminuyó de 5,3% en 2020 a 4,7% en 2021, informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Según datos de esa cartera de Estado, producto de las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, el PIB nominal de La Paz se incrementó de $us 10.311 millones en 2020 a $us 11.269 millones en 2021.

El PIB per cápita también se elevó de $us 3.442 a $us 3.727 durante el período señalado.

Este proceso de reactivación y reconstrucción de la economía se refleja en el incremento de las ventas facturadas de los restaurantes que aumentó de Bs 310 millones, en abril de 2021, a Bs 380 millones a similar período de 2022. La inscripción de empresas creció de 1.398 a marzo de 2021 a 1.497 en el mismo período de 2022.

Las exportaciones de La Paz, al mes de mayo de 2022, llegaron a $us 1.088 millones, más del 90% corresponde a manufacturas, seguido por la minería y el sector agropecuario.

Hasta mayo de 2022, la inflación en La Paz apenas llegó a 0,6%, este resultado se debe a que el Gobierno extrema esfuerzos para mantener la estabilidad de precios de los alimentos y otorgar certidumbre a los hogares paceños.

Los depósitos de la población paceña llegaron a $us 14.749 millones hasta mayo de 2022, donde el 65% corresponde a los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) lo que demuestra que la población mantiene la confianza en la moneda nacional para depositar sus ahorros.

Por otra parte, con los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) a mayo de 2022 se llegaron a beneficiar a 18.730 familias paceñas que pudieron acceder a una vivienda propia. Estos créditos alcanzaron a $us 897 millones hasta mayo de 2022.

De igual forma, los créditos productivos alcanzaron a $us 3.159 millones hasta mayo de 2022 y se incrementaron en 5% en comparación con el mismo período del 2021.

Producto de la reactivación económica, la recaudación tributaria en el departamento llegó a Bs 7.473 millones hasta mayo de 2022 y en comparación con el mismo período de 2021 se observó un aumento del 15% cuando estaban en Bs 6.481 millones.

En 2021 se ejecutó una inversión pública por $us 451 millones, recursos económicos que fueron destinados a proyectos de infraestructura como la construcción de las dobles vías El Alto-Viacha Tramo II y Huarina-Tiquina.

Además de la Hidroeléctrica Miguillas, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, la construcción y equipamiento Instituto Gastroenterológico (hospital de cuarto nivel), entre los proyectos de mayor impacto y beneficio para la población.

La regalía departamental y transferencias a la gobernación de La Paz, los gobiernos municipales y las universidades públicas llegaron a Bs 1.969 millones a mayo de 2022 y se observó un aumento del 18% en comparación con el mismo período de 2021.

Pago de bonos sociales

En cuanto a la política de redistribución del ingreso, el Bono Juancito Pinto se entregó a 558.850 estudiantes de escuelas fiscales y de convenio a nivel nacional en la gestión 2021, para el pago de este bono el Gobierno destinó Bs 112 millones.

El Bono Juana Azurduy se entregó a 50.171 madres, niños y niñas en la gestión 2021 con un monto pagado de Bs 32 millones. A mayo de 2022, éste beneficio alcanzó a 19.487 paceños y paceñas 6% más que la gestión pasada.

Entre enero y mayo de 2022 la Renta Dignidad benefició a 339.434 adultos mayores con un monto pagado de Bs 404 millones.

Asimismo, en el marco de la reconstrucción de la economía boliviana, se entregó el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, el cual benefició a 1.421.605 paceños entre diciembre de 2020 y mayo de 2021. Esta medida contribuyó en la dinamización de la demanda interna y contuvo la merma de ingresos de la población vulnerable afectada por la pandemia del COVID-19.