Con lágrimas en los ojos, Alcalde de Montero confirma que dio positivo a COVID-19

Montero, 6 may (ABI). – El alcalde de Montero, Miguel Hurtado, confirmó el miércoles que dio positivo al coronavirus COVID-19 y con lágrimas en los ojos lamentó haber expuesto a toda su familia.

“Pensé que nunca me iba a dar esa enfermedad, tomaba todas las previsiones, tenía barbijo, usaba alcohol, pero al mismo tiempo también el trabajo me llevaba a tener contacto con mucha gente, no sé en qué momento ha sucedido para que yo pueda dar positivo”, dijo la autoridad mostrando su congoja en una videoconferencia con el diario Zona Norte.

Agregó que no presentó ningún síntoma y recién se dio cuenta de la enfermedad cuando a su padre se lo tuvieron que llevar de emergencia a Santa Cruz “prácticamente en terapia intensiva”.

Ahora “a mi mujer ya le tomaron muestras y estamos esperando el resultado, mis hijas me preocupan mucho, pero estamos en ello, hay que enfrentar lo que Dios nos ponga en camino, pero en ningún momento pensé que pudiera darme esta enfermedad, peor así exponer a mi familia”, insistió.

Hurtado se encuentra en aislamiento desde el pasado viernes y Montero es uno de los municipios más afectados por la pandemia en Bolivia.

