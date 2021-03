Comité cívico suspende reunión y critica a la clase política por “decepcionar” al pueblo

La Paz (ANF).- El Comité pro Santa Cruz resolvió suspender la reunión convocada a las autoridades electas opositoras al Movimiento al Socialismo y criticó que de manera permanente “frustren” y “decepcionen” al pueblo boliviano que en diferentes momentos políticos les demando unidad para hacer frente al partido de gobierno.

El presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, manifestó que sería “estéril” un encuentro en el que no participarán las autoridades electas del eje central. Los alcaldes electos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de La Paz, Iván Arias y de El Alto, Eva Copa, manifestaron que no acudirán a la cita arguyendo diferentes motivos.

“Vamos a suspender, lo más importante no somos nosotros como Comité cívico, los que tenían que involucrarse, dar la cara y participar es la clase política, nosotros ponemos la mesa, somos un medio para la unidad del pueblo boliviano, pero si no están con su pueblo no podemos obligarlos”, sostuvo Calvo.

Reseñó que en diferentes momentos el Comité pro Santa Cruz, así como el resto de las entidades cívicas que sí están unidas, expresaron la necesidad de unidad entre los partidos opositores al Movimiento al Socialismo, pero que no escucharon al pedido del pueblo.

“La clase política es la que no está dando la nota alta. La clase política ha decepcionado al pueblo boliviano”, sostuvo el dirigente cívico al cuestionar que en los diferentes procesos electorales se pidió unidad, pero la respuesta ha sido una “frustración” para el pueblo boliviano.

Ratificó su invitación al presidente del Estado, Luis Arce, a una cumbre nacional cívico-política para entablar el diálogo sobre temas de reactivación economía, salud, entre otros.

“No tenemos fecha, dejamos abierta a la agenda del presidente, para que escuche a los cívicos. No es un movimiento político, ni desestabilizador de un gobierno”, sostuvo.