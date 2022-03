Comisión Mixta de Constitución recibe desde este jueves documentos de postulantes a la Defensoría del Pueblo

La Paz (ABI).- La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, integrada por senadores y diputados de las tres fuerzas con representación parlamentaria, recibirá desde este jueves la documentación de postulantes a la máxima autoridad ejecutiva de la Defensoría del Pueblo.

La recepción de la documentación se extenderá desde el 17 hasta el 31 de marzo, puntualizó el presidente de la Comisión Mixta, Rubén Gutiérrez, y se hará en el Palacio de la Revolución, de lunes a viernes de 08h00 a 18h00 y sábados, domingos y feriados hasta el mediodía.

Se informó oficialmente que esa instancia legislativa, integrada por representantes del oficialista Movimiento Al Socialismo y los opositores Comunidad Ciudadana y Creemos, trabajará por tiempo y materia.

El Defensor del Pueblo ejerce funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad a una segunda designación, según la Constitución Política del Estado.

Los candidatos, de acuerdo con la ley de convocatoria, deberán cumplir con 18 exigencias, entre ellas ser boliviano, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en delitos penales, administrativos, disciplinarios, denuncias por discriminación, no haber participado o estar involucrado en gobiernos militares o de facto, no haber sido servidor público, dirigente o militante hace ocho años atrás, entre otros.