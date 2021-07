Comandante del Ejército y su esposa se enfrascan en denuncias por violencia y robo

La Paz (ANF).- El Comandante General Accidental del Ejército, Miguel Ángel del Castillo, y su esposa, una capitana también del Ejército, están enfrascados en medio de denuncias mutuas; ella acusa a su pareja por violencia intrafamiliar y él la acusa por robo, acoso y abuso de poder al interior de la institución militar.

Óscar Muñoz, abogado de la oficial, informó que su defendida presentó varios elementos que sustentan la denuncia por violencia. El jurista aguarda que la Fiscalía convoque a declarar al denunciado.

“Se ha presentado la denuncia y existen los certificados médicos donde se establecen los días de impedimentos que son dos”, además del informe de valoración psicológica, manifestó el abogado.

Agregó que la capitana también fue amenazada de muerte, por lo que pidió al Ministerio Público se le brinde protección.

Por su parte, Omar Durán, abogado de Del Castillo, señaló que su defendido es la víctima en este caso y acusó a la capitana por robo, acoso y arrogarse el mando del Ejército, aprovechando que su esposo es el Comandante.

“Un robo que se ha perpetuado en su domicilio (del Comandante) por parte de su pareja, lamentablemente se ha llevado cerca de medio millón de bolivianos, se ha llevado armas, no del Ejército, (sino) son armas de concurso, son armas que le pertenecen al general Del Castillo”, manifestó Durán.

El abogado presume que detrás de esta denuncia por violencia está la intención de derrocar a su defendido, a través de su pareja, por intereses ocultos. Dijo que no hay elementos adecuados que vinculen al general en hechos de violencia, ya que él no estaba en el país, se encontraba en Rusia por una semana.

Remarcó que el general es la víctima en este caso, debido a que él le llamó la atención a su pareja porque pretendía hacer y deshacer al interior del Ejército, siendo solo una oficial subalterna, además no acudía a su fuente laboral en el recinto militar del municipio de Achacachi, departamento de La Paz. Anunció que se pedirá un sumarió contra la oficial.