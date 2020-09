Colegio Médico pide a las fuerzas políticas “programas sólidos” en favor de la Salud

SISTEMA. “Tienen que explicar, además, cómo van a utilizar los recursos, qué van a priorizar. No conocemos una propuesta sólida para un país donde solo 2,5 millones de personas tienen acceso al seguro social de corto plazo”, puntualizó.

La Paz (ABI).- Sobre la base de los planes de Gobierno que las fuerzas políticas presentaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Colegio Médico de Bolivia demandó mayor seriedad a los políticos de manera que se abra un debate sobre “programas sólidos”.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, señaló -en un contacto con la Agencia Boliviana de Información (ABI)- que los candidatos deben ser mucho más precisos al momento de explicar “cómo van a recuperar el sistema de salud, fragmentado y sin recursos, donde 8,5 millones de ciudadanos dependen de un sistema público y precario”.



“Tienen que explicar, además, cómo van a utilizar los recursos, qué van a priorizar. No conocemos una propuesta sólida para un país donde solo 2,5 millones de personas tienen acceso al seguro social de corto plazo”, puntualizó.



En criterio del cuerpo colegiado, el actual sistema fragmentado en administraciones nacional, departamental y municipal debe ser superado por un régimen integrador.



“Los partidos políticos que están en carrera electoral y tengan un profesional de la salud como asesor van a recomendar que la prioridad, y más aún frente a la pandemia, es que hay que darle garantía de atención en salud del primero al último de los habitantes”, planteó.



En esta misma línea, señaló que, más allá del 10% del presupuesto para el sector salud, el cálculo de la inversión debe ser sobre la base de $us 100 por cada habitante.



Propuestas



El plan de la alianza Juntos, en su acápite titulado Cirugía Mayor a la Salud, plantea modernizar el equipamiento y las tecnologías, acortar la brecha en camas, contener la deuda hospitalaria, buscar nuevas estrategias para optimizar las actuales capacidades, reducir el precio de los medicamentos y promover hábitos de vida saludables.



En este sentido, propone la asignación del 10% del presupuesto anual del Estado con la perspectiva de crear un Seguro Universal de Salud Universal de salud para dar atención a aproximadamente 4.259.000 personas, comprendidos entre los cinco y 60 años.



Esta oferta incluye a personas con discapacidad que no tienen la cobertura de los actuales seguros públicos.



“La reingeniería institucional comportará particularmente cambios en el papel de la Caja Nacional de Salud, que pasará a desempeñarse únicamente como proveedor de servicios médicos y dejando sus actuales labores de afiliación, registro, cobro de aportes y juicios coactivos”, plantea la citada oferta.



La propuesta de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) en su capítulo Sociedad Justa, plantea Salud fraterna y de calidad con la participación de todos los actores para garantizar una verdadera cobertura gratuita.



La promoción de una relación armoniosa con la medicina tradicional, el fortalecimiento de la medicina preventiva, salud para la primera infancia, planes de atención primaria para toda la población es parte del plan de CC.



Fortalecer la tecnología sanitaria con salud digital, la creación de un fondo solidario y una red de hospitales inteligentes y la creación de un fondo específico para enfermedades graves, para aproximadamente 14.000 pacientes, es parte su oferta.



En tanto, el MAS en materia de salud reitera que es un derecho de la población que debe acceder a un servicio universal.



“Para el periodo 2020-2025, se propone: Establecer una nueva política estructural de salud preventiva en el país. Fortalecer y universalizar la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que prioriza la Promoción de la Salud y la Prevención de enfermedades en los tres niveles de atención y recuperar de medicina tradicional ancestral”, señala su plan de Gobierno.



El plan “Creer para Creear” de Creemos propone que a partir del año 2025 los servicios públicos de salud y educación estén plenamente descentralizados en su manejo y administración en las regiones, con una participación concurrente.



“Este proceso se hará concertadamente con la participación del Gobierno Central, Departamentos, Municipios y representaciones gremiales de los sectores de salud y educación, además de la participación de la sociedad civil”, señala su plan electoral



Libre 21, en su plan “Bolivia Corazón Verde Digital 2020-2025”, también coincide en revisar el sistema único de salud mediante un plan de Desarrollo Integral Temprano, concentrado en los 1000 primeros días de vida de los niños, con el objetivo de reducir la desnutrición crónica por debajo del 10%.



En tanto, el partido Frente Para la Victoria (FPV) alienta el desarrollo de caravanas de la salud con la puesta en marcha de 45.000 profesionales para garantizar el acceso universal a la salud a toda la población.



En tanto, los partidos políticos PAN-Bol y ADN señalan que las estrategias y propuestas de salud deben ser concertadas con la población para rediseñar el sistema a partir de las realidades regionales inmediatas.