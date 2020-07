COED determina 12 nuevas medidas para la cuarentena dinámica en el municipio de Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz, 30 junio (ABI). – El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, determinó 12 nuevas medidas que regirán a partir del 6 de julio, para el municipio cruceño, y que serán aplicadas durante la cuarentena dinámica.



La alcaldesa interina, Angélica Sosa, fue la encargada de dar a conocer las medidas, entre las que destacan el retorno del transporte público, respetando el pasaje de 2 bolivianos y utilizando solamente el 60% de su capacidad en asientos.



Además, sus conductores deberán contar con las medidas de bioseguridad, como el uso del barbijo y limpiar sus vehículos, por lo menos tres veces al día.



“El transporte público y los vehículos particulares podrán circular de 05:00 a 15:00 horas, las placas con números pares podrán salir los lunes, miércoles y viernes, y los que tienen números impares los jueves y viernes. Para la segunda semana: lunes, miércoles y viernes las placas impares, mientras que martes y jueves, las pares”, agregó Sosa.



La autoridad municipal, añadió que las entidades públicas trabajarán de 8:00 a 13:00 horas, mientras que los comercios, supermercados y centros de abasto, podrán abrir de 06:00 a 15:00 horas.



“En tanto que los deliverys podrán funcionar de 06:00 a 22.00 horas y la industria, que es la que provee (productos) para Santa Cruz y el país, mantendrá los protocolos vigentes de 24 horas”, agregó.



“Queremos informar a la población, que aquí no se está abriendo un grifo y decir que es una nueva normalidad, sino que se sigue en la cuarentena, pero ahora estamos escuchando el llamado de sectores, que necesitan un respiro para poder producir y llevar el pan a sus hogares”.



También dijo que se realizará un control estricto, a cargo de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, donde no podrá circular nadie a partir de las 15:00, “lo propio ocurrirá el sábado y domingo, donde no podrán circular vehículos, privados ni públicos”.



“Pero los parques públicos estarán abiertos los fines de semana, porque ha sido una medida exitosa y sabemos que la gente requiere de esta actividad recreativa, por un tema psicológico y social”, comunicó la Alcaldesa municipal.



Por otro lado, el gobernador Rubén Costas destacó el grado de madurez y compromiso del COED, que valoró antes que nada la vida y la salud, por lo que aseguró que no se cambia la cuarentena dinámica, sino que esta flexibilización solo busca un punto de equilibrio.



“No es humano tener encerrada a la gente en una cuarentena cuando todos sabemos las limitaciones de la gente de escasos recursos; entonces, son situaciones que las autoridades debemos leer y verlas con responsabilidad y conciencia”, dijo.