COB se abre a negociar con los empresarios privados la propuesta de incremento salarial

La Paz (ANF).- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, destacó este martes al sector del empresariado privado como un pilar fundamental de la economía del país y pidió que de manera conjunta busquen una salida a la propuesta de incremento salarial para esta gestión.

“Que este 5 por ciento no sea el meollo de la discrepancia y la discusión entre obreros y patrón privado, sino que más al contrario, debemos buscar una solución conjunta”, manifestó el dirigente en contacto con los periodistas.

La COB, como ente matriz de los trabajadores, presentó al gobierno una propuesta de alza salarial de 5 por ciento al salario mínimo nacional e igual porcentaje al haber básico. La COB, desde el inicio del primer gobierno de Evo Morales en 2006, se opuso a la negociación salarial en un diálogo tripartito junto a los empresarios y el gobierno.

Huarachi indicó que, así como los empresarios dan a conocer que hay crisis en el sector, igualmente el trabajador da a conocer esta situación debido a que como parte de la pandemia hubo despidos, reducción de salarios y “un montón de cosas”.

En ese sentido, el dirigente reiteró “estamos para sentarnos a dialogar” e instó al gobierno a tener la predisposición de discutir sobre el tema, no solo con los trabajadores y obreros, sino también con los empresarios privados.

Los empresarios privados descartaron para esta gestión un incremento salarial debido a que muchas de las empresas se encuentran en una situación crítica por efecto de la pandemia del coronavirus. Indican que se debe preservar el empleo.

El aparato productivo del país paró aproximadamente por tres meses en un 80 por ciento, por las medidas aplicadas para contrarrestar los contagios de coronavirus, según un informe de la Cámara Nacional de Industria.

“Parte de nuestros afiliados obreros tienen al patrón privado, entonces también se va a cuidar seguramente desde ese marco, ver cómo garantizamos las nuevas inversiones (…), ellos son un pilar fundamental de la economía del Estado, pero eso no implica que los trabajadores podamos renunciar a este derecho que nos corresponde de pedir un incremento salarial”, apuntó.