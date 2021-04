COB considera incremento de Bs 14,20 al salario mínimo un avance para los trabajadores

La Paz (ANF).- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, consideró este miércoles un avance la propuesta del Gobierno del 0,67 por ciento de incremento al salario mínimo nacional para la gestión 2021.

El dirigente indicó que hubo mucha especulación sobre si se pagaría el incremento salarial en esta gestión, y si bien no satisface la propuesta, lo importante es que habrá aumento.

“Cuánto va a ser el porcentaje, preguntamos, ahí empezamos a discutir y sale este 0,67 por siente por parte del Gobierno, entonces para los trabajadores es un avance, si bien sólo significa una reposición, pero existe, estamos hablando de 14 bolivianos que se va a sumar al salario mínimo nacional”, señaló Huarachi.

El salario mínimo nacional se mantiene en 2.122 bolivianos, monto que fue fijado en la gestión 2019, cuando el Gobierno y los trabajadores acordaron un incremento del 3 por ciento. En 2020 no hubo incremento salarial.

La COB en su pliego petitorio entregado al Gobierno propuso un incremento del 5 por ciento al salario mínimo nacional e igual monto al haber básico. El Ministerio de Economía dijo en una nota de prensa que la dirigencia de la COB no presentó ninguna argumentación para justificar su propuesta del 5 por ciento.

“No solamente se trata de un incremento salarial, sino que se trata de una reposición salarial, que finalmente los trabajadores perdimos la gestión pasada, en ese sentido, si bien hay una respuesta por parte del gobierno, si bien no satisface la demanda a los trabajadores del país, para nosotros es un avance como trabajadores”, remarcó Huarachi.

Sin embargo, pese a que la oferta del Ministerio de Economía es menor a la propuesta por el sector obrero, los empresarios del país mantienen su postura de rechazo a un aumento salarial, que para ellos es “distribuir lo que no hay”.

“No se trata de si es mucho o poco, estamos hablando de distribuir lo que no hay; ya sea el 0,67 por ciento o lo que fuera, tendrá un costo muy alto”, dijo el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (Fepch), Gastón Serrano, a Correo del Sur.