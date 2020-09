Cívicos advierten con radicalizar sus medidas en contra de Fiscal General

Sucre (ABI).- Los representantes de los comités cívicos de La Paz, Beni, Pando, Cochabamba, Tarija, Oruro, Potosí y Santa Cruz, se declararon en emergencia y advierten con radicalizar sus medidas de presión para que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, renuncie a su cargo.



“La dirigencia cívica de los nueve departamentos nos declaramos en emergencia y no vamos a permitir más el manoseo de la justicia. El señor fiscal general tiene 28 procesos en su contra y los está rechazando uno por uno para no ser juzgado como corresponde. Juan Lanchipa tiene hasta el lunes o martes máximo para renunciar, pero debe irse”, dijo el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Marcelo Piérola, en el frontis de la Fiscalía General del Estado en Sucre.



Recordó que Lanchipa es acusado por supuesta manipulación informática para anular procesos anteriores en su contra, por eso debe ser cambiado por una persona idónea.



Por su parte, el líder cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, ratificó la conformación de una comisión permanente hasta que logren la renuncia de la mencionada autoridad.



“Vamos a tomar medidas que no vamos a revelar ahora por cuestiones estratégicas, pero vamos a remover ese masismo que se ha incrustado en el poder judicial”, dijo.



A su juicio, los problemas que atraviesa el Sistema Judicial de Bolivia se deben a la parcialización política del Fiscal General del Estado.