Cifra de feminicidios e infanticidios crece en Bolivia, en la última semana 3 menores fueron asesinados

La Paz (ANF). – Un hombre de 35 años apuñaló a su pareja, de 26 años, hasta matarla en el interior de su vivienda en el barrio Los Piyos, en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia en el departamento de Santa Cruz. En La Paz, un bebé de apenas días de nacido fue encontrado muerto en un contenedor de basura. Esos son algunos de los casos de feminicidios e infanticidios que se registraron la última semana en territorio nacional; con esos datos, las alarmantes cifras de mujeres y menores de edad asesinados suben a 35 y 9 respectivamente

Infanticidios

Una mujer recolectora de desechos se llevó el susto de su vida este martes, cuando buscaba basura en un contenedor en la avenida Mario Mercado de la ciudad de La Paz. Ahí encontró el cadáver de un bebé de días de nacido, el cuerpo del pequeño estaba envuelto en bolsas de plástico en medio de los residuos. Con ese hecho, los infanticidios en Bolivia llegan a la desoladora cifra de 9 víctimas menores de edad.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Douglas Uzquiano, informó que se realizará una autopsia para conocer las causas de muerte del bebé y, además, a través de una prueba de ADN se buscará a los progenitores.

Con este último caso, los infanticidios en el país son 9 desde el 1 enero a la fecha. Otro caso que conmocionó a la población se reportó en Apolo y se registró el lunes 19 de abril, donde un niño de apenas 4 años murió estrangulado. El principal sospechoso es su padrastro, según el relato de la madre de la víctima, quien afirmó que su expareja hace meses atrás intentó asesinarla.

El cuerpo del niño fue encontrado sin vida debajo de su cama. Al principio, su progenitora pensó que se trataba de un juego, pues al menor le gustaba jugar a las escondidas. Pasaron las horas y la mamá comenzó a buscarlo, hasta que vio un cuerpo debajo de su catre.

Con temor, le pidió al niño que salga y no juegue, pero no tenía respuesta. Al acercarse vio que su pequeño no respiraba y tenía marcas en el cuello.

El tercer caso reportado esta semana, se trata de una bebé de 7 meses que fue estrangulada por su progenitor de 35 años en el municipio de Achacachi, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura.

El jurista explicó que tras una autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se determinó que la bebé murió por broncoaspiración, infiltrado hemorrágico en el cuello compatible con estrangulación.

De acuerdo a los datos del Ministerio Público, a nivel nacional se registraron 3 infanticidios en Chuquisaca, 4 en La Paz, 1 en Santa Cruz y 1 en Cochabamba.

Durante el 2020 se registraron 51 asesinatos de niños y niñas a nivel nacional, cifra que representaba una disminución respecto a gestiones anteriores. Durante la gestión 2018 se registraron 78 Infanticidios y en el año 2019 se dieron 66 lamentables casos.

Feminicidios

Por otra parte, el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo, informó este martes que en el país se registran 35 casos de feminicidio, desde el 1 de enero al 19 de abril del presente, los dos últimos crímenes se reportaron en los departamentos de Santa Cruz y La Paz.

Fajardo relató que el último caso de feminicidio se trata de la joven madre, Fabiola, que fue asesinada en el municipio de La Guardia, Santa Cruz. La mujer fue asesinada por su pareja delante de sus hijos de 7 y 2 años. El acusado se encuentra detenido.

En El Alto, el cuerpo de una mujer de 40 años fue encontrado en su vivienda. De acuerdo a los testigos, la víctima compartía bebidas alcohólicas con su agresor, quien tras una discusión la apuñaló con un arma blanca. El examen externo evidencia que la misma tiene una herida punzo cortante en el muslo de la pierna derecha, el agresor se dio a la fuga.

“Ayer (lunes]) se han producido dos nuevos hechos de feminicidio, uno en el municipio de La Guardia – Santa Cruz, en circunstancias en que la pareja de la víctima llevada por los celos, luego de una discusión, tomó un arma blanca con el cual quitó la vida a la víctima. Otro hecho se ha producido en la ciudad de El Alto donde se ha procedido a realizar el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino”, dijo.

De los 35 asesinatos a mujeres La Paz tiene 9 casos, Cochabamba 7, Santa Cruz 7, Oruro 4, Beni 2, Potosí 3, Chuquisaca 2, Pando 1 y Tarija sin casos reportados.

El 2020, La Fiscalía General del Estado reportó que Bolivia cerró la gestión con 113 mujeres que fueron asesinadas, víctimas de la violencia machista.

La mayoría de estos sucesos se registraron en el departamento de La Paz, que tuvo 43 casos, mientras que el 62,1% de las víctimas fueron mujeres de entre 27 a 59 años.

La mayoría de las muertes sucedieron por traumatismo o golpe, seguidas de asfixia y heridas por armas blancas o de fuego, detalla el comunicado; 53 casos se registraron durante la cuarentena que comenzó en el país entre marzo y agosto de 2020.