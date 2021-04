Científico: “Necesitamos más disciplina, porque si ingresa la cepa brasileña tendremos un desastre”

La Paz (ANF).- La alerta en la región se incrementa por la expansión de la variante brasileña, que ya ha obligado a cerrar fronteras y restringir vuelos en gran parte de los países de Sud América. Y frente al riesgo de ingreso a Bolivia, el científico Roger Carvajal recomienda una mayor disciplina con las medidas de bioseguridad, porque de lo contrario la situación llegaría a un “desastre”.

“Si esta variante entra a La Paz y El Alto será un desastre, porque más allá de las zonas urbanas nadie usa barbijo, así que puede haber una diseminación masiva y muchas muertes. Debemos entender que en el área rural no se cuenta las muertes porque los pacientes son traídos a las ciudades y aquí muertes, así que no se debería pensar que allá no hay casos”, dijo el experto en entrevista con ANF.

Brasil es el epicentro de la pandemia, hasta hoy ya superó los 13 millones de contagios y las ‪332.752‬ muertes. Por la rápida expansión de la variante P.1 se tiene un promedio de 2.000 decesos diarios.