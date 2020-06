Chuquisaca decide cerrar sus fronteras y activar estado de emergencia hasta el 30 de junio

Sucre, 2 junio (ABI).- El Comité de Operaciones de Emergencia (COED) Chuquisaca resolvió mantenerse en emergencia y “cerrar contundente” sus fronteras interdepartamentales hasta el 30 de junio, por lo que prohibirá el arribo de aeronaves al aeropuerto de Alcantarí o el ingreso de pasajeros por tierra, informaron el Gobernador, Efraín Balderas, y la Alcaldesa de Sucre, Rosario López, tras la reunión sostenida con las Fuerzas Armadas y la Policía en el Palacete del Guereo.



“Producto de esta reunión interinstitucional, hemos acordado la conclusión contundente de cierre de las fronteras hasta el fin de este mes (junio) y control estricto al interior de los 29 municipios. Estamos cerrando las fronteras para que no ingresen masivamente las movilidades del transporte, también hemos acordado que no haya transporte aéreo”, dijo el gobernador de Chuquisaca, Efraín Balderas

Informó que hará conocer a las autoridades competentes a nivel nacional para que “no insistan” en habilitar los servicios de transporte de pasajeros a Sucre y Chuquisaca.



Por su parte, la alcaldesa de Sucre, Rosario López, dijo que no se “bajará al suelo” todo el esfuerzo realizado por la población, la Policía y el Ejército que han coadyuvado para contener el avance acelerado de la pandemia por la COVID-19.



“Hemos determinado mantenernos en la cuarentena de emergencia en todo el departamento hasta fin de junio. Consideramos el peligro y el alto riesgo que se tiene en el departamento, por lo que no vamos a permitir (el ingreso de personas) y cerramos nuevamente las fronteras y contundentemente no vamos a permitir ningún vuelo que arribe a Alcantarí”, dijo la primera autoridad edil.



Asimismo, advirtió que el incumplimiento a las normas emanadas, tienen multas y sanciones.



Finalmente, pidió a la población a sumarse nuevamente a las medidas de bioseguridad y respeto de la cuarentena durante la emergencia sanitaria departamental.