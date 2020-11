Choquehuanca convoca a superar la división, el odio y el racismo entre bolivianos

La Paz (ABI). – El vicepresidente en ejercicio David Choquehuanca, en su primer discurso luego de ser posesionado, convocó este domingo a superar la división, el odio y el racismo entre los bolivianos.

“Los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abuso de poder”, manifestó.

La autoridad -durante el acto que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa- remarcó que el poder tiene que ser para ayudar a los demás, así como la economía se tiene que redistribuir, porque tiene que “circular o fluir como la sangre” en el organismo del ser humano.

Asimismo, sostuvo que ya no tiene que existir más impunidad y pidió justicia para todos.

“Pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente, pongamos fin a la intolerancia, a la violación de los derechos humanos y a nuestra madre tierra”, agregó.

Enfatizó que el nuevo tiempo que vive el país también debe servir para escuchar el mensaje de los pueblos, sanar heridas y “mirarnos entre los bolivianos con respeto”.

Ternemos que “soñar juntos, construir la hermandad, armonía, integración y esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones, solo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos”, puntualizó.