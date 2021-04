Characayo y otros pretendían cobrar $us 380 mil y Arce dice que no se encubrirá la corrupción

La Paz (ANF).- El destituido ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, pretendía junto a sus colaboradores cobrar $us 380.000 para el saneamiento de tierras de un predio denominado El Triunfo II en el municipio de San Ramón en el departamento de Santa Cruz, según la denuncia que recibió el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

El presidente Luis Arce tras el hecho, dijo que no se tolerará la corrupción en su gobierno. “Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde”, afirmó.

El 13 de abril esta oficina del DACI recibió la denuncia de un presunto caso de cohecho pasivo propio, concusión y beneficios en razón del cargo, cometido por funcionarios del ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El caso tiene que ver con la titulación de un predio llamado El Triunfo II, que se encontraba en trámite.

Según la víctima D.S.F. fue abordada por el director General de Desarrollo Rural Hiper G.Q. quien la convocó a la ciudad de La Paz junto a su abogado para que realice “pagos de dinero”, que ya le habría solicitado en varias ocasiones.

“No teniendo otra opción es que la víctima juntamente con su abogado se ven presionados para realizar ese pago y son convocados por el señor Hiper G.Q. al Café Alexander del Prado paceño” donde les pidió $us 100.000 para Characayo, además de otros $us 80.000 para el tramitador, es decir, Hiper G.Q. y $us 200.000 para distribuir a funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad encargada del saneamiento.

“Todo esto a efectos de que se consolide la titulación o resolución final de los predios denominados como El Triunfo II”, dice el texto de la denuncia. Acotó que primeramente les pidieron que el pago se realice en el departamento del ministro ubicado en la zona de Sopocachi, cosa que fue rechazada por la denunciante.

Por esa razón, Hiper G.Q. los llevó a una de las bancas del Prado, donde según relatan les quitó sus celulares para que no existan grabaciones, en ese momento habría llegado el ministro totalmente camuflado con buzo deportivo y una capucha, tras conversaciones se le entregó los $us 20.000 y este se comprometió para tramitar la titulación.

Tras retirarse de la reunión, la exautoridad fue aprehendida al igual que el director General de Desarrollo Rural y Tierras, ambos fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.