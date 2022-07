CDGN Logística comercializará gas natural boliviano en Brasil

Santa Cruz (ABI).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y los representantes legales de CDGN Logística S.A., José Alcides Santoro Martins y Felippe Ferreira Pinheiro, suscribieron un contrato interrumpible de compra venta de gas natural, para la comercialización de un volumen de hasta 4 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) en el mercado brasilero.

El contrato firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra entra en vigor a partir de esa fecha y el suministro del energético estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Por el carácter interrumpible del contrato, sujeto a la disponibilidad de gas de YPFB, el mismo, a priori, no genera, obligaciones de suministro para YPFB.

En caso de que CDGN Logística identifique la posibilidad de comercializar determinados volúmenes de Gas Natural durante cualquier período dentro de la vigencia del contrato, deberá notificar su oferta de comercialización a YPFB.

De existir disponibilidad de volúmenes, señala un boletín institucional, YPFB confirmará su aceptación y comunicará al comprador el correspondiente suministro del energético, una vez cumplidos los compromisos con el mercado interno y las obligaciones de los contratos en firme vigentes.

“Si ellos nos nominan una cantidad de gas y nosotros contamos con ese volumen, pues entonces confirmamos y entregamos el gas natural y si no tenemos ese volumen no suministramos el energético y no se aplica penalidad alguna a YPFB. El mercado brasilero está abierto al gas boliviano. Somos un país confiable para las inversiones dentro de Bolivia”, indicó Dorgathen Tapia.

La banda de precios consensuada genera mayores beneficios para YPFB, pues son mayores a los actuales precios de los contratos en firme que se tienen, debido a la modalidad de contrato. Los precios serán calculados cada trimestre.

“Con este tipo de contratos buscamos acomodar nuestro gas natural en el mejor mercado y al mejor precio posible, aprovechando las ventajas de oportunidad de mercados. Las condiciones económicas y comerciales del Contrato son oportunas y beneficiosas para el país”, destacó el presidente de YPFB.

La normativa vigente en Brasil permite el ingreso de empresas que buscan competir y posicionarse en el país vecino en una industria dominada en gran medida por Petrobras. CDGN Logística S.A., forma parte del grupo MDCPAR que posee una larga trayectoria en la industria con operaciones en toda la cadena de la energía con biometano, energía eléctrica renovable y vapor de biomasa.

“Este Contrato es muy importante para YPFB, pero mucho más CDGN. Reconocemos la capacidad técnica y comercial de YPFB. El gas boliviano se destina a diversos sectores, principalmente al sector industrial”, manifestó el director de Operaciones de CDGN Logística S.A., José Alcides Santoro Martins.

Las actividades de la sociedad CDGN Logística S.A., están dirigidas a las soluciones innovadoras, para la comercialización y logística de gas natural. La compañía ofrece soluciones alternativas de transporte de gas natural a través de ductos. Dentro del desarrollo de las actividades, aporta al desarrollo de la industria, pues opera en toda la cadena de gas natural posterior a las fases de exploración y producción. Actualmente, CDGN Logística S.A. trabaja en asociación con productores de gas natural y grandes clientes de la industria, tanto como distribuidor como cargador y comercializador.