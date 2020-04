CBN y BNB promueven delivery gratuito de bebidas no alcohólicas con pago QR

Abril de 2020. Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y Banco Nacional de Bolivia S.A. han desarrollado una forma rápida y eficiente una solución innovadora que permite brindar un servicio de delivery gratuito de bebidas no alcohólicas utilizando como medio de pago la lectura de un código QR, sin necesidad de efectivo.

Esta solución es posible debido a que el BNB ha desarrollado su plataforma de API Market, que permite la integración de las empresas para incorporar las funcionalidades de pagos QR a sus soluciones tecnológicas. Se trata de la primera plataforma de envío a domicilio con estas características en el país, que ha unido a dos empresas líderes en sus rubros.

Desde hoy, los consumidores tienen la opción de pedir todo el portafolio de gaseosas y maltas de la empresa, bicervecina o cerveza sin alcohol a través del sitio www.cbn.digital y podrán pagar de forma digital a través de su celular, pagando con QR Simple desde la App Móvil del BNB, la cual está vinculada a la facturación de CBN.

“Como compañía aportamos a que los bolivianos y bolivianas se queden en sus casas y cuiden su salud en esta emergencia sanitaria; por ello somos los primeros, junto al BNB, en ofrecer la opción del pago electrónico de su banca móvil y recibir los productos en sus hogares, lo que reduce la necesidad de la gente de salir de sus hogares para comprar el producto o buscar efectivo”, indicó Ibo Blazicevic, director de relaciones institucionales de CBN.

Por su parte Antonio Valda, Vicepresidente Ejecutivo del BNB, explicó que para el banco es muy importante reforzar las medidas de prevención y así precautelar la salud de todos los clientes, colaboradores y usuarios.

“Estamos analizando permanentemente iniciativas que nos permitan cuidar de la salud de todos y, a la vez, entregar la mejor experiencia a nuestros clientes; por eso estamos potenciando el uso de medios de pagos alternativos como el QR, que debido a la situación contribuye de manera importante a la prevención, pues evita el uso de dinero efectivo”, agregó Valda.

Esta plataforma de delivery gratuito está disponible en 10 ciudades del país, tanto capitales de departamento como algunas ciudades intermedias, lo que la convierte en la de mayor influencia territorial, con facilidades de pago electrónico.

Los productos que están disponibles en el sitio son Maltín, Guarana Antarctica, Pepsi, Seven Up, Gatorade, H2OH!, Oriental, Bicervecina, Paceña sin Alcohol.

¿Cómo funciona?

Las personas ingresan al sitio www.cbn.digital, eligen los productos de su preferencia, los colocan en el carrito de pedidos, llenan sus datos de dirección, ubicación geográfica, nombre y el NIT de la factura y envían su pedido. Al recibir el pedido, pueden pagarlo ingresando a la App Móvil del BNB, elegir forma de Pago Simple, escanear el código QR de la factura de CBN y el monto será descontado de forma segura e inmediata de su cuenta de ahorro.

“El pago con QR de BNB es confiable y seguro, olvidando el concepto de dinero en efectivo y realizando cualquier tipo de transacción monetaria desde la comodidad de su teléfono móvil. Es una alternativa efectiva sobretodo en este periodo de cuarentena”, enfatizó el ejecutivo del BNB.

Asimismo, este medio de pago permite la confirmación inmediata de pagos y/o cobros sin horario, y facilita al usuario el control de las transacciones a través de extractos de sus movimientos de cuenta.

El servicio también está disponible para el pago en efectivo o la utilización del medio de pago QR del BNB y otros bancos que tengan el medio de pago habilitado.