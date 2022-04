Caso EBA: Gobierno insistirá en juicio ordinario a Áñez porque no cree que fue presidenta

La Paz (ANF). – El Gobierno nacional insistirá en promover mecanismos legales para que la expresidenta Jeanine Añez sea juzgada en la vía ordinaria por el caso de nombramiento presuntamente ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), luego que este lunes la Sala Penal Cuarta de La Paz ordenó que la exautoridad afronte un excepcional juicio de responsabilidades.

“La señora Añez no ha cumplido el orden constitucional, no obstante, queremos ver en su integridad y existe la posibilidad de solicitar complementación y enmienda y eventualmente alguna acción constitucional porque nosotros creemos firmemente como autoridades del Órgano Ejecutivo que la señora Añez no ha cumplido el procedimiento constitucional legal para ser considerada presidenta y por tanto, bien merece un juicio ordinario”, afirmó la tarde de este lunes el viceministro de Justicia, Cesar Siles.

El Gobierno considera que Añez no fue presidenta legal y sus actos administrativos no constatarían su mandato. El juicio de responsabilidades para mandatarios se aplica por la ley 044.

La Sala Penal Cuarta de La Paz resolvió este lunes trasladar el proceso penal de Añez al trámite de juicio de responsabilidades, luego que recibió la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se llevó a consulta el caso.

Siles adelantó que una vez agotados los recursos ordinarios queda activar un Amparo Constitucional para revocar la competencia de juzgamiento y que Añez sea sometida a la justicia ordinaria.

La exmandataria fue imputada por el Ministerio Público en noviembre de 2021 por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones, a raíz de haber posesionado a la nueva gerente de EBA, a quien denunciaron que tenía lazos familiares.