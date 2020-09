Canciller Longaric desmiente falta de apoyo de la Aladi

La Paz (Periódico Bolivia/ABI).- La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, desmintió, este jueves, que la razón de haber retirado su postulación de la secretaría general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) se deba a la falta de apoyo de los países miembros, tal como señaló el excanciller Diego Pary en su cuenta Twitter.



“Sí, escuché las declaraciones del señor Pary. No sé si él conoce siquiera los organismos internacionales y los organismos de integración. Entonces, no creo que es la persona más adecuada para emitir opiniones al respecto porque le restó experticia a sus apreciaciones”, afirmó la Ministra de Relaciones Exteriores, en un contacto exclusivo con el periódico Bolivia.



La autoridad ratificó que los motivos de su declinación se deben al “sesgo ideológico” entre algunos Estados que son parte de la institución, el intento del país sede de volver a ocupar la secretaría general con su propio candidato y la brecha de género que existe en la organización.



El excanciller Pary señaló -a través de sus redes sociales- que Longaric declinó su candidatura porque no habría logrado apoyo de los países miembros y que éstos no reconocen la postulación de un gobierno “ilegítimo”.



El miércoles, Longaric remitió una carta al embajador Víctor Berdun, presidente del Comité de Representantes, en la que anunció el retiro de su candidatura a la secretaría general de la Aladi, atribuyendo la determinación a “la falta de voluntad de cambio” en el organismo internacional.