Campaña “Beni nos necesita” de hinchas de The Strongest recauda Bs 215.000 para comprar insumos médicos

La Paz, 25 may (ABI).- El representante de los hinchas del club The Strongest, Luis Miranda, informó el lunes que concluyó la campaña denominada “Beni nos necesita”, con la recaudación de más de 215.000 bolivianos que servirán para la compra de insumos de bioseguridad para los médicos de esa región del país, que luchan contra la pandemia del coronavirus COVID-19.



“Somos un grupo grande, numeroso, muy amigos todos, y nos hemos organizado desde el día sábado tempranito para la recaudación de fondos para poder hacer la compra de insumos de bioseguridad para llevarlos a Trinidad, esto por lo que está pasando por el coronavirus”, dijo a la ABI.



Explicó que la campaña que se inició el sábado por las redes sociales, concluyó este medio día con la recolección de más de 215.000 bolivianos, recursos económicos que servirán para la compra de insumos de bioseguridad, y entregarlos el martes a los médicos de La Paz, que fueron a brindar atención médica a esa región del país, que hasta anoche registró 1.097 personas infectadas.



“Nosotros tenemos amistad con los médicos paceños que han viajado a Trinidad y, algunos de ellos, como Kurt Paulsen, nos ha manifestado su preocupación profunda por lo que está pasando Trinidad y qué es lo carecen los médicos en este momento”, acotó.



En esa línea, agradeció las muestras de solidaridad de los hinchas de ese equipo deportivo, que no quiso quedar indiferente ante esta situación por la atraviesa Trinidad, ayuda que inclusive llegó del exterior del país.