CAF otorga crédito de $us 50 millones a Bolivia para fortalecer lucha contra el coronavirus

La Paz, 17 abril (ABI).- CAF – Banco de Desarrollo de América Latina otorgó el viernes un crédito de $us 50 millones a Bolivia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud contra el coronavirus, mediante la adquisición de equipos de protección para el personal, contratación de médicos especialistas y enfermeras para la atención a los pacientes, además de capacitación en el manejo de la pandemia, compra de insumos y equipamiento.

A través de una nota de prensa, la CAF recordó que los $us 50 millones se suman a otros $us 400.000 que se donaron al país, como recursos de cooperación técnica no reembolsable, para apoyar el plan nacional de contingencia y respuesta contra la pandemia.

“Proteger la vida de todos los bolivianos es lo prioritario; por eso, agilizamos los recursos no reembolsables y la línea de crédito para respaldar el esfuerzo de las autoridades del Gobierno boliviano, a fin de que puedan continuar con su trabajo de fortalecimiento de la capacidad de atención a los pacientes y de reducción de la propagación de la amenaza viral”, señaló el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza.

La ejecución de los recursos, bajo la supervisión del Ministerio de Planificación, estará a cargo del Ministerio de Salud y serán destinados principalmente a apoyar al sistema sanitario nacional y reforzar su capacidad de respuesta.

Para hacer frente a los efectos de la pandemia en América Latina, a principios de marzo de este año, la CAF ofreció una línea de crédito regional de $us 50 millones por país, para atender la emergencia sanitaria, además de recursos no reembolsables de $us 400.000 y una línea de crédito regional de emergencia, de $us 2.500 millones, para apoyar medidas económicas anticíclicas.