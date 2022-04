Búsqueda de droga en El Alto termina con el hallazgo de cajas con Bs. 6.966.000 y $us. 130.000

La Paz (ANF).- Un allanamiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a un domicilio de la ciudad de El Alto terminó encontrando cajas con dineros que superan el millón de dólares.

El operativo se desarrolló en la mañana del lunes 21 de este mes en la urbanización Kenko, ciudad de El Alto, en cumplimiento de una orden de allanamiento, producto de una investigación previa por posible actividad con el narcotráfico.

Los efectivos no encontraron sustancias controladas al interior del domicilio, pero en las requisas hallaron un tacho de plástico para ropa y dos cajas de cartón con fajos de billetes.

En el recipiente de plástico se ocultaba Bs. 1.000.000. En la primera caja de cartón encontraron Bs. 1.500.000, al interior también habían dos bolsas, una contenía $us 30.000 y Bs. 66.000; y, en la otra bolsa $us 100.000 y Bs. 300.000. La segunda caja guardaba Bs. 4.100.000. La cifra total asciende a Bs. 6.966.000 y $us. 130.000.

En este operativo se aprehendió a una mujer quien aseguró ser la propietaria del dinero y alegó que las divisas son producto de la actividad minera de su empresa.

“El Ministerio Público, lamentablemente, ha determinado su cese de arresto. La Policía Boliviana está pidiendo que este caso se investigue como un delito de legitimación de ganancias ilícitas y delitos conexos para que se pueda demostrar cuál es la procedencia de estos dineros”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa.