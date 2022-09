Bolivia reporta balanza comercial positiva de $us 718 millones con la Comunidad Andina

La Paz (ABI). – Bolivia reporta una balanza comercial positiva de $us 718 millones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), informó a la ABI el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

“Tenemos una balanza comercial que es positiva con la Comunidad Andina, de 718 millones de dólares; es decir, entre lo que exportamos y lo que importamos, tenemos 718 millones de dólares a favor”, indicó la autoridad en una entrevista con este medio.

El viceministro explicó que la Comunidad Andina (conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se convirtió en el principal destino de las exportaciones de productos bolivianos no tradicionales.

“Gran parte de nuestra balanza comercial positiva, que ha registrado Bolivia, precisamente, se debe, por lo menos, más de la mitad, a nuestro comercio con los países de la Comunidad Andina”, enfatizó.

En esa línea, detalló que el valor de las exportaciones con la CAN llegó a $us 1.474 millones de enero a julio del presente año, lo que quiere decir que aproximadamente un 20% de las exportaciones bolivianas se destinan a los países del bloque.

La gran parte de lo comercializado al bloque son manufacturas; es decir productos con valor agregado.

“El presidente (Luis Arce) lo mencionaba en la cumbre de la CAN, el 97 por ciento de lo que exportamos a la Comunidad Andina son manufacturas; productos agrícolas solo corresponden al 3 por ciento”, resaltó.

Según datos de la autoridad, entre enero y julio de este año, Bolivia exportó a la CAN derivados de soya (aceite y torta) por un valor de $us 1.116 millones, derivados de girasol por $us 76 millones, azúcar por $us 34 millones, leche en polvo y fluida por $us 28 millones.

Además de alcohol etílico por $us 15 millones, gas licuado de petróleo (GLP) por $us 14 millones, sustancias y productos químicos por $us 13 millones, urea por $us 12 millones, entre otros productos como hamburguesas congeladas, cortes de carne, ladrillos y materiales de construcción.

Blanco destacó que Bolivia “de ser deficitario en producción de azúcar”, en años pasados, ahora se consolida como exportador de ese alimento, que es principalmente demandado por el mercado colombiano.

“Es realmente importante este mercado, el mercado de la Comunidad Andina. Y hemos venido creciendo; si nos comparamos con el año pasado, vamos a ver que hemos tenido un crecimiento, en lo que son nuestras exportaciones, del 56 por ciento”, enfatizó.

Acotó que a Bolivia le cuesta llegar a los mercados de ultramar debido a su “condición de país privado de su litoral”; sin embargo, encontró un polo de desarrollo, precisamente, en los países de la CAN.

El titular de Comercio Exterior e Integración brindó esos datos en el marco de la XXII Cumbre Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones desarrollada el lunes 30 de agosto, en Lima, Perú.

En el encuentro participó el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, junto con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Guillermo Lasso; y del Perú, Pedro Castillo, quien asumió la presidencia pro tempore del bloque de países.