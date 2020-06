Bolivia reporta 695 nuevos contagios de COVID-19 y acumula un total de 14.644 casos

La Paz, 9 junio (ABI).- El Ministerio de Salud reportó el martes que se registraron 695 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas y, con esa cifra, se eleva a 14.644 las personas contagiadas con el virus en Bolivia.



“Hasta las 20h30 se reportan 695 nuevos contagios de coronavirus, teniendo el total acumulado de 14.644 personas contagiadas en todo Bolivia”, según los datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica



Santa Cruz registró 413 nuevos casos, seguido de Beni con 127, Cochabamba 69, Pando 29, La Paz 28, Oruro 14, Potosí 12 y Tarija 3. El departamento de Chuquisaca no registró ningún caso positivo.



Con estas cifras, el departamento de Santa Cruz continúa con la mayor incidencia de casos con un acumulado de 9.224 casos, Beni cuenta con 2.692, Cochabamba 1.231, La Paz 804, Oruro 288, Potosí 200, Pando 94, Tarija 68 y Chuquisaca esta con 43 casos de COVID-19.



El Ministerio de Salud también reportó que en esta jornada se registraron 12 nuevos decesos por causa de este virus, 6 casos se registraron en Santa Cruz, 2 en Beni, 2 en Cochabamba, 1 en Pando y 1 en Potosí. Con esos datos, suman 487 las personas fallecidas por causa de esta enfermedad.



Asimismo, se cuenta con 1.428 casos sospechosos, 24.966 descartados y 2.190 personas recuperadas.



Esa cartera de Estado recordó a la población que en los mercados el riesgo de contagio puede ser alto cuando no se respeta el distanciamiento, no se usa barbijo y no se desinfectan las manos, por eso, recomendó a la ciudadanía cumplir con las medidas de bioseguridad para que el riesgo sea bajo.