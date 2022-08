Bolivia recibirá $us 3.000 millones por venta de gas y $us 100 millones por GLP

La Paz (ABI).- El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció este domingo que el país recibirá este año unos $us 3.000 millones por la exportación de gas natural y $us 100 millones por las ventas de gas licuado de petróleo (GLP).

“Aprovechamos esta coyuntura ya que logramos, durante este primer semestre, en venta de gas natural, una renta petrolera de alrededor de 1.400 millones de dólares y evidentemente estimamos llegar hasta diciembre a los 3.000 millones”, dijo en el programa Las 7 en el 7, transmitido por Bolivia TV.

Con todos los compromisos de exportación de gas vigentes, y gracias al incremento del precio internacional, Bolivia recibirá $us 3.000 millones, un incremento sustancial respecto a los $us 2.400 millones facturados en 2021.

La industria hidrocarburífera boliviana sigue en plena alza en el proceso de reactivación y expansión con la firma de contratos de exportaciones. Los principales mercados del gas boliviano son Argentina y Brasil.

Dorgathen recordó que el gas natural que se vende a Argentina reportó en este año precios récord: en enero llegó a $us 13,8, en febrero a $us 14,3 y en la actualidad se exporta a $us 20 el millón de la Unidad Térmica Británica (BTU).

“De igual manera”, dijo Dorgathen, en el caso del “GLP esperamos sobrepasar los 100 millones de dólares en ventas y poder incrementar nuestros mercados y llegar a más países”.

En 2021, el país obtuvo un histórico ingreso de $us 128,3 millones por las ventas de GLP a Paraguay, Perú y Brasil, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Ese año se registró la mayor producción de GLP con 395.701 toneladas métricas (TM), lo que supera la producción de 2019 y 2020, cuando fue de 377.436 TM y 345.071 TM, respectivamente.

Bolivia inició con la exportación de GLP en 2013. Ese año, obtuvo ingresos de US$ 4,8 millones; luego, US$ 26,6 en 2014; US$ 16,1 millones, en 2015; US$ 40 millones, en 2016; US$ 53,4 millones, en 2017; US$ 52,8 millones, en 2018; US$ 39,6 millones, en 2019 y US$ 29,1 millones, en 2020, de acuerdo con datos del Ministerio.