Bolivia pide fortalecer la solidaridad y el desarrollo equitativo en Encuentro de Pueblos del Abya Yala

Cochabamba (ABI).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió en el Encuentro de Pueblos y Organizaciones del Abya Yala fortalecer la solidaridad y el desarrollo equitativo de los países de la región para enfrentar las desigualdades y la crisis que causó la pandemia de coronavirus.

"Ese principio de la solidaridad ahora a nivel de nuestra América Latina, de nuestra Abya Yala, tiene que funcionar. La solidaridad va a ser un elemento fundamental para enfrentar y erradicar este tema de la pandemia", manifestó. Ese encuentro fue inaugurado en Cochabamba y apunta a relanzar los mecanismos de integración Celac, Unasur, Alba y crear RUNASUR, un organismo internacional que apunta a aglutinar a los pueblos originarios de América del Sur. "Cómo no estar contentos de venir a este encuentro de los pueblos y organizaciones del Abya Yala para la construcción de una América Plurinacional, porque simplemente la discusión entre lo uninacional y lo plurinacional va a marcar diferencia cuando tengamos que enfrentar esta y otras pandemias y otros elementos que pueden atacar a nuestras sociedades", agregó Arce. En su discurso, el mandatario boliviano destacó la lucha de los movimientos sociales en defensa de la democracia, de los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. "Respetar el cuidado de la Madre Tierra para emprender un proyecto productivo va a requerir más recursos porque tenemos que emprender políticas de paliamiento de los efectos sobre la Madre Tierra. Tenemos que hacerlo porque no podemos dejar a nuestros pueblos originarios campesinos en nuestro país sin desarrollo, sin producción, sin acceso a la educación, sin acceso a los servicios básicos, sin acceso a la salud", sostuvo. Por otro lado, Arce reivindicó la importancia de los saberes ancestrales y el valor de la medicina tradicional para combatir la pandemia de COVID-19. "Continuamos enfrentando la pandemia y con posibles rebrotes en muchos países, lo hemos visto en Europa. Nosotros tenemos que estar atentos, no podemos bajar la guardia", exhortó la autoridad. La segunda ola del coronavirus afecta a varios países de Europa, Latinoamérica toma sus previsiones y las autoridades llamaron a la población a mantener las medidas de bioseguridad para evitar los contagios.