Bolivia incluye la Ivermectina en la lista nacional de medicamentos esenciales

La Paz, 12 mayo (ABI).- El ministro de Salud, Marcelo Navajas, informó el martes que emitió una resolución ministerial el cual permite el uso de la Ivermectina (en comprimidos de 3 y 6 miligramos) en la lista nacional de medicamentos esenciales del país.

Enfatizó que el uso del fármaco es bajo la consideración de los profesionales especialistas, ya que el mismo podría provocar reaccionas adversas y su uso no está validado para la automedicación debido a que no tiene una ratificación científica.

“Bajo esa premisa, nosotros dejamos en la consideración de profesionales especialistas el uso de este medicamento. Lo que se está haciendo es autorizar el uso bajo protocolo clínico, médico”, señaló la autoridad.

Remarcó que “esto de ninguna manera significa la automedicación. No está aprobada su verdadera eficacia en el coronavirus, pero existen varios tratamientos en curso. Con el consentimiento informado del paciente que no existe evidencia científica en el momento, que existen varios protocolos en curso, que probarán o no su eficacia ante el coronavirus”.

Para el uso médico en tratamientos de pacientes con COVID-19 se debe utilizar bajo consentimiento y en casos extremos, recomendó la autoridad.

“El paciente debe conocer que se está utilizando en esta enfermedad un producto que está a prueba para este virus y se debe conocer las reacciones adversas que este le puede producir”, refirió.

El Ministro explicó que las reacciones que puede presentar este producto son mareos, dolores estomacales, incluso daños hepáticos.

El medicamento esta en las listas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se encontraba también como producción nacional, señaló la autoridad.