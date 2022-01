Bolivia cuenta con 22,5 millones de dosis contra el COVID-19

La Paz (ABI).- A un año de la llegada al país del primer lote de vacunas contra el COVID-19, el presidente Luis Arce destacó este sábado que en la actualidad Bolivia cuenta con 22,5 millones de dosis para inmunizar al 100% de su población vacunable, y que la tasa de letalidad haya reducido al 0,6%.

“Hace un año llegaban nuestras primeras 20 mil #DosisDeEsperanza a #Bolivia, y su arribo marcó el inicio de una nueva ruta en la lucha contra el #COVID19. Hoy, ya hemos adquirido más de 22 millones y medio de vacunas para el pueblo boliviano (sic)”, señaló el presidente Luis Arce a través de su cuenta de Twitter.

El 29 de enero de 2021 llegaba al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, el primer lote con las 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V, en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) procedente de Argentina.

“Las vacunas salvan vidas. La tasa de letalidad actualmente es del 0,6 %. La vacuna ha demostrado ser la mejor defensa que tenemos contra el coronavirus. No lo dudes, recibe tu #DosisDeEsperanza (sic)”, acotó el mandatario a través de la red social.

Por su parte, en un acto desarrollado en Sucre, el ministro de Salud, Jeyson Auza, también destacó la política de lucha contra el COVID-19 que fue implementada por el Gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce, la cual permitió reducir los efectos y la letalidad del virus, pese a estar transitando por una cuarta ola. “Hoy estamos recordando un año en la que nuestra población ya no era uno de los muchos países que no tenían vacunas, hoy es un día especial y no puede pasar desapercibido. Esa vez, recuerdo que consolidamos la llegada de 25.000 dosis de vacunas; hoy tenemos 22,5 millones, más de 100 veces hemos incrementado la cantidad de vacunas”, afirmó en conferencia de prensa.