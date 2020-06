Barrientos: Elecciones no dependen de políticos desesperados, sino del nivel de contagios de COVID-19

La Paz, 22 junio (ABI). – El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, manifestó el lunes que la realización de las elecciones en Bolivia, previstas para el próximo 6 de septiembre, no depende de políticos “desesperados”, sino del nivel de contagios de COVID-19.



“Considero que el (hecho de) que se lleven o no elecciones en condiciones normales no depende de los políticos desesperados, ni de ningún ser humano, eso depende de cómo se esté comportando el nivel de contagios y cómo esté la pandemia en nuestro país”, dijo.



Ayer, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley para que las elecciones generales se realicen en plena pandemia, después de que recibió una serie de presiones de parte de sus adversarios políticos.



Sin embargo, horas antes de la promulgación de la normativa, el Gobierno hizo conocer al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, los riesgos que representa llevar elecciones en plena pandemia e incluso le presentó proyecciones epidemiológicas, que muestran que el COVID-19 llegará a su punto más crítico precisamente en las mismas fechas que se realizarán los comicios.



Barrientos destacó que el Ministerio de Salud hiciera conocer “técnicamente” los datos epidemiológicos sobre el coronavirus al TSE. Por tanto, “está claro que no está garantizado para nada el que se lleve adelante estas elecciones en condiciones normales desde el punto de vista epidemiológico”, remarcó.