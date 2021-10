Banco Unión insta a no perder la confianza en el sistema financiero tras denuncias de robos virtuales

La Paz (Erbol).- Luego de suscitare denuncias de robo a usuarios mediante transacciones virtuales en el Banco Unión, el presidente del Directorio de esta entidad financiera, Gonzalo Araoz, instó a la población a no perder la confianza en el sistema financiero del país.

El funcionario lamentó lo ocurrido a quienes se hayan visto afectados por la sustracción del dinero que tenían guardado, sin embargo, pidió que no se ponga en “tela de juicio” a todos los bancos que ofrecen servicios a los usuarios.

“Decirle a la población que no pierda la confianza, no en el Banco Unión, sino propiamente en el sistema financiero como tal. El sistema financiero y el resto de los bancos con mucho esfuerzo han ido construyendo este nuevo mecanismo que es las transacciones virtuales”, afirmó en entrevista con ERBOL Radio.

Aseguró que los sistemas que cada entidad financiera ofrece son confiables y tienen el aval internacional de las empresas que realizan evaluaciones permanentemente.

“La gente tiene que confiar en los bancos, tiene que tranquilizarse, no es que aquí hay una mano negra”, insistió Araoz.

Con relación a los usuarios afectados, informó que el Banco Unión cooperará para que se pueda esclarecer y dar una solución al respecto.

“Ese dinero ha salido del banco, es dinero ya no está en el lugar, entonces yo no puedo restituir fácilmente a un cliente un recurso que yo no lo tengo, el recurso puede estar en otros banco”, añadió.

Ayer, la gerente general del Banco Unión, Verónica Ramos, garantizó la seguridad de sus servicios en cuanto a transacciones por internet y descartó que se pueda reponer el dinero perdido. La investigación de los robos virtuales se encuentra en la Fiscalía.