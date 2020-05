Autoridades anuncian encapsulamiento de Trinidad y búsqueda “casa por casa” de personas con coronavirus

Trinidad, BOLIVIA, 25 mayo (ABI).- Autoridades nacionales, departamentales y municipales determinaron el lunes el encapsulamiento desde la siguiente semana del municipio de Trinidad, del departamento del Beni, y la búsqueda “casa por casa” de personas con coronavirus COVID-19 en esa región, una de las más azotadas por la pandemia.



“Se ha definido hacer un encapsulamiento desde el lunes, hasta el viernes y posteriormente desde ese día se va a ir casa por casa, con brigadas, se va a hacer triaje, se va a identificar y diagnosticar a las personas, si hay una persona que esté enferma se la va a atender, si hay una persona que presente los síntomas se la va a atender”, informó el ministro de Justicia y delegado presidencial, Álvaro Coimbra.



La autoridad llegó a Trinidad acompañado de los ministros de Salud, Eidy Roca; de la Presidencia, Yerko Núñez, de Gobierno, Arturo Murillo; de Energías, Rodrigo Guzmán; y de Defensa, Luis Fernando López, además del representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Alfonso Tenorio; y el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, para diseñar una estrategia interinstitucional de lucha contra el coronavirus.



Informó, asimismo, que la presidenta Jeanine Áñez, emitirá un Decreto que declara de prioridad la atención sanitaria en los municipios de Trinidad, en Beni, y Montero, en Santa Cruz, para enfrentar a la pandemia.



“La presidenta (Jeanine Áñez) está emitiendo un Decreto Supremo para fortalecer y declarando prioridad el fortalecimiento de la ayuda sanitaria en Trinidad, y Montero, porque son los municipios donde las proyecciones se han disparado, les estamos diciendo que el Gobierno está aquí”, detalló.



Coimbra agregó que también se encuentra prácticamente instalado un Centro de Terapia Intensiva, que funcionará en el campo ferial de Trinidad.



“Ya está listo el campo ferial, ya está con el equipamiento, ya está con sus camas, con su mueblería y entendemos que hasta el día viernes máximo estaría llegando todo el equipo”, complementó.



Por su parte, la ministra de Salud, Eidy Roca, explicó que otro de los lineamientos de las autoridades es fortalecer el Comité de Emergencia Departamental.



“Se ha decidido fortalecer este Comité de Emergencias con expertos que serán contratados para traer hasta Trinidad en temas muy específicos como manejo de emergencias, manejo y organización de servicios y hospitales, del área epidemiológica y comunicación de riesgo”, explicó.



Agregó que se está instalando un centro de aislamiento en las instalaciones de la Universidad del Beni, que se prevé entre en funcionamiento desde la siguiente semana.



“Tenemos otras determinaciones que se han definido, como la creación de un centro de aislamiento que alcanzará para albergar entre 300 y 500 personas”, precisó.

Informó, asimismo, que se incorporará a estudiantes de medicina de último año para trabajar en establecimientos y brigadas, “como una compensación de lo que sería su servicio social rural obligatorio”, con el objetivo de subsanar la falta de recursos humanos.



El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, resaltó el compromiso de las autoridades nacionales y regionales para diseñar un plan interinstitucional de lucha contra el coronavirus en esa región.



“El Beni no está solo, el Beni está unido, todas sus autoridades, el pueblo, para apoyar y salir de esta pandemia (…), el plan que se está desarrollando abarca los 19 municipios del departamento, se está haciendo llegar insumos médicos, equipamiento médico, ítems, profesionales en todo el departamento del Beni”, complementó.



Pidió a la población acompañar con disciplina las medidas preventivas que se van a aplicar en esa región y no automedicarse, para evitar la propagación de la enfermedad.



“Hay una estrategia entre todas las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, Gobierno nacional, Departamental, Municipal y pedimos a la población que pueda acompañar todo este trabajo. Todos se van a desplazar en los hospitales COVID, pero también se van a desplazar en los barrios, les pedimos que lo hagan de manera disciplinada, no tenemos que desesperarnos”, complementó.



A su turno, el ministro de Emergías, Rodrigo Guzmán, informó que en los siguientes días se hará una “reorganización del personal médico”.



Según el último reporte de salud, a la fecha, se registran 1.097 personas con coronavirus en Beni y más de 70 fallecidos.