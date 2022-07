Arias planteará a Arce que es posible realizar el Censo en 2023

ED.- El alcalde de La Paz presentará la propuesta en la reunión con el presidente, el miércoles. Un Comité de instituciones paceñas se declaró en “emergencia”

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó que en la reunión con el presidente Luis Arce, el miércoles, planteará la posibilidad de realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023.

“En la reunión que vamos a tener con el Presidente @LuchoXBolivia, los alcaldes le vamos a hablar sobre el Censo y claro que lo escucharemos. #LaPaz tiene una propuesta sólida. Iremos con una posición, con agenda abierta, predisposición y plantearemos otros temas”, posteó en su cuenta en Twitter.

Arias anunció que antes del encuentro con el primer mandatario, los alcaldes de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), más de El Alto, se reunirán para llevar una propuesta conjunta respecto a la realización del censo, pero dispuesto a escuchar.

“Nosotros estamos yendo con mentalidad abierta y nuestra propuesta es que se pueda hacer el Censo el 2023, pero eso no evita que escuchemos y razonemos conjuntamente; no me quiero adelantar criterios, ustedes ya conocen la posición del municipio de La Paz; nos opusimos al Censo por la manera como se estaba realizando, nos alegramos cuando lo suspendieron, pero dijimos que se puede hacer el 2023”, dijo.

Arias recordó que si el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que hay un avance del 40 por ciento en la actualización de la cartografía y el diseño de la boleta censal en 98 por ciento, entonces, dijo, es posible realizar el Censo en junio de 2023 y no diferirlo hasta 2024.

“Tenemos capacidad instalada, que podemos acudir a los profesores rurales, que podemos disponer de más de 200.000 estudiantes encuestadores, en base a toda esa información oficial, decimos que el censo se puede realizar el 2023”, enfatizó.

El alcalde de La Paz recordó que el personal técnico de la comuna actualizó la cartografía paceña entre enero y junio, después el documento fue entregado al INE. “Hacer nuestra cartografía, solo del municipio de La paz, nos ha tomado desde enero hasta junio cuando estábamos entregando nuestra cartografía y eso que faltaba concertarla con el INE, toma tiempo; alguien no nos está diciendo toda la verdad”, sostuvo.