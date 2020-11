Arias pide TSE convocar a manifestantes para aclarar sus dudas sobre los comicios

La Paz (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, pidió este domingo al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, convocar a los grupos, que todavía mantienen algunas protestas en contra de los resultados de las elecciones del 18 de octubre, para aclarar sus dudas.



“Se debe aclarar y el Presidente del TSE debería convocar a los movilizados y decirles voy a revisar sus denuncias y se las voy a ir aclarando una por una”, afirmó Arias, en una entrevista con el programa “Primero la Verdad” de la televisora estatal Bolivia Tv.



La autoridad lamentó que hasta ahora Romero no haya llamado a los movilizados para esclarecer sus cuestionamientos por un presunto “fraude electoral” en los comicios y volvió a mostrarse en favor de la realización de una auditoría a las elecciones, al igual que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).



El 18 de octubre, el binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, ganó los comicios con el 55,10% del respaldo electoral y el acto de posesión de las nuevas autoridades está previsto para el próximo 8 de noviembre.



Sin embargo, algunos grupos de la población no reconocen el resultado de las elecciones porque creen que hubo irregularidades y que se cometió un “fraude electoral”, aunque no presentaron hasta el momento ninguna prueba contundente sobre ese extremo.



El 29 de octubre, el presidente del Tribunal Electoral ratificó que las elecciones se realizaron con transparencia y sus resultados han sido reconocidos por los candidatos que estaban en carrera electoral y avalados por las misiones de observación internacionales y nacionales, así como por la sociedad civil.



Mientras, se mantienen algunos puntos de bloqueo, principalmente, en Santa Cruz y Cochabamba.



Asimismo, los movilizados cuestionan que el MAS haya eliminado el requisito de los dos tercios de los votos en los reglamentos del Legislativo para asumir algunas decisiones.



En ese sentido, Arias consideró que la supresión de los dos tercios para definir algunos temas, además de la “sumisión” que han demostrado administradores de la justicia en procesos de exautoridades del MAS, son “malas señales” del nuevo gobierno.



El 27 de octubre, el MAS modificó 11 artículos del reglamento de la Cámara de Senadores cambiando los “dos tercios” por “mayoría absoluta” y al día siguiente también hizo lo mismo en el reglamento de la Cámara de Diputados.