Arce promulga la Ley de Aportes y pide a beneficiarios meditar la pertinencia del retiro

La Paz (ANF).- El presidente Luis Arce promulgó la Ley de Devolución Parcial o Total de Aportes y recomendó a los beneficiarios pensarlo muy bien antes de hacer el retiro de recursos, provenientes del sistema de pensiones.

“Yo también tengo que decirles en mi calidad de Presidente del Estado Plurinacional, que lo piensen y lo mediten profundamente” si es necesario hacer el retiro, expresó Arce en el acto de promulgación realizado en la Casa del Pueblo.

Dijo que cuando uno más necesita los recursos “es cuando las fuerzas lo han abandonado, cuando ya no es una persona que está siendo susceptible de ser contratada para un trabajo, ahí es donde se necesita este aporte”.

El mandatario enfatizó que la decisión de retirar o no los aportes es absolutamente personal de cada uno de quiénes han aportado al sistema de pensiones, por lo que cada beneficiario debe evaluar la conveniencia o no del retiro, y que de ninguna manera es obligatorio.

Indicó que algunos beneficiarios tal vez por el mejoramiento de los indicadores económicos como la reducción de la tasa de desempleo han cambiado de opinión, mientras otros quizás están interesados en hacerlo.

“La decisión última corresponderá a cada uno de quiénes han aportado a nuestro sistema de pensiones”, remarcó.

Arce enfatizó que el Sistema de Pensiones del país está garantizado por lo que el Gobierno debe seguir trabajando para mejorar el rendimiento y las condiciones de las pensiones y “seguir trabajando para que de una vez por todas la Gestora Pública se haga cargo de la administración de pensiones para dar un horizonte cierto a todos quiénes estamos aportando para nuestra jubilación”.

La ley establece de manera excepcional y por única vez la devolución de aportes efectuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, garantiza los recursos económicos para los retiros voluntarios de quienes quieran realizar.

La norma establece la devolución parcial de hasta un 15% para los asegurados que cuenten con un monto menor o igual a 100 mil bolivianos en su Cuenta Personal Previsional (CPP). El retiro será independientemente de su edad.

Mientras que, en el caso de la devolución total de aportes, se efectuará para los asegurados de 50 o más años que tengan un monto menor o igual a 10.000 bolivianos en su cuenta.

El Ejecutivo estima beneficiar con la Ley de Devolución de Aportes a un potencial universo de 1.464.375 personas aseguradas.