Arce fija para el 23 de marzo de 2024 el censo y redistribución de recursos desde septiembre; invoca al retorno de la paz

La Paz (ABI).- El presidente Luis Arce fijó la madrugada de este sábado para el 23 de marzo de 2024 el censo de población y vivienda, y para septiembre del mismo año, un mes antes de lo previsto inicialmente, la nueva redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, por lo que “invocó” al retorno de la calma y la normalidad en Santa Cruz, donde se cumple un paro cívico marcado por la violencia.

En un mensaje a la nación, Arce hizo un repaso de todo el proceso de socialización y concertación técnica para definir la fecha del censo entre autoridades departamentales, municipales y de las 11 universidades públicas, con el acompañamiento de expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño Demográfico (Celade).

“Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos. En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es toma de decisiones en beneficio de las mayorías”, afirmó.

El empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y sobre la base de los resultados preliminares se hará la distribución de recursos de coparticipación tributaria en septiembre de 2024, un mes antes de lo que inicialmente se había propuesto en las mesas de diálogo.

En Santa Cruz, el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, mantienen un paro desde hace 22 días exigiendo adelantar el censo a 2023 y que los recursos de coparticipación se distribuyan desde septiembre de 2024, como ahora lo definió el Gobierno.

La extrema medida está marcada por la violencia, el racismo y la discriminación, pero este viernes escaló hasta la quema y saqueo de la sede de los campesinos. También tomaron y saquearon las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) y cercaron edificios de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país, y las que existen dentro del Comité Interinstitucional, a cerrar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones están llevando adelante”, demandó.

Los líderes del paro se agrupan en el llamado Comité Interinstitucional y abandonaron el diálogo en diferentes momentos. El último escenario que dejaron fue el de la comisión técnica en Trinidad, con participación de profesionales de los diferentes subgobiernos, que planteó que el empadronamiento sea entre marzo y abril de 2024.

Arce explicó que el principio básico de su posición sobre el censo es que ningún boliviano “sea excluido del censo, por razones climatológicas, productivas u otras”, porque de darse sería “inaceptable, discriminadora, y negadora de los valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Pueblos indígenas y autoridades de Beni y Pando, principalmente, plantearon la necesidad de que la encuesta nacional se realice en el primer semestre de 2024, porque a fines y principios de año tienen migraciones internas por la zafra de la castaña, a lo que se suman los problemas de conexión carretera por los desastres de la época de lluvias.

“La voluntad de nuestro gobierno siempre fue que el proceso se realice lo más pronto posible, y que sus resultados sean precisos y de calidad”, insistió.

De todas maneras, aclaró, que “los resultados del Censo, en ningún lugar del mundo, son una varita mágica que cambia la realidad de las personas de manera automática”, en alusión a los discursos de Camacho y otros que aseguran que los resultados del censo representan desarrollo económico y social.

“Les pido que su reflexión haga énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca y en lo que es lo importante para la población. Y uno de los resultados más importantes es que hasta septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz, los recursos por coparticipación serán distribuidos”, destacó Arce.

Camacho convocó a un cabildo para el domingo, donde se definirá el curso del paro cívico.