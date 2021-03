Arce dice que no es “todólogo” y que le hicieron creer que el gobierno de Áñez era constitucional

La Paz (ANF). – Después que en mayo del 2020 reconoció que el gobierno de Jeanine Áñez era transitorio y constitucional, el presidente Luis Arce dijo este viernes que “no es todólogo” y que cometió un “error” al hacer esa afirmación porque le hicieron creer que la situación era así, “como a muchos”.

“Hay que reconocer que uno no es perito en todo, yo no soy todólogo, entonces puedo cometer errores, no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar en dar alguna precisión, que tal vez (fue) a insistencia de los propios periodistas. Porque yo di mi respuesta muy clara esa noche, está en los videos que lo demuestran así”, sostuvo Arce en una rueda de prensa.

Añadió que de profesión no es constitucionalista, sino economista y “como a muchos” le hicieron creer que el gobierno de la expresidenta Áñez era constitucional.

Durante una entrevista en el programa No Mentirás de la Red PAT, conducido por Jimena Antelo, Arce, durante la campaña electoral al ser consultado sobre si el gobierno de Áñez era de facto o constitucional el candidato a la presidencia del MAS respondió: “Es presidenta transitoria constitucional”.

Sin embargo, dijo que con ayuda de juristas y especialistas constitucionalistas pudo entender que no había considerado el reglamento de la Cámara de Diputados y la que debía haber asumido el mando del país en 2019 era la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero.

“Pero bueno, uno puede caer en errores que no son parte de la formación que uno tiene y felizmente están quienes son peritos en la materia, que nos pueden asesorar mejor”, expresó Arce.

En ese contexto, se lleva adelante un proceso por “sedición, conspiración y terrorismo” a exautoridades del gobierno de transición. La exjefa de Estado se encuentra con detención preventiva de seis meses en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores y sus dos exministros, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, en la cárcel San Pedro de La Paz. Foto: Dodwi Cazón-Larazón.com