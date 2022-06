Arce: ‘Algunas veces no es corrupción, es falta de conocimiento que induce a cometer errores’

El presidente Luis Arce promulgó la Ley de Creación del Territorio Indígena Originario Campesino “Jatun Ayllu Yura”.

Larazon.com

“Hermanos y hermanas, algunas veces no es corrupción, es falta de conocimiento que induce a cometer errores que para ciertos ojos occidentales es corrupción”, afirmó este jueves el presidente Luis Arce en el acto de promulgación de la Ley de Creación del Territorio Indígena Originario Campesino “Jatun Ayllu Yura”, de Potosí.

El Jefe del Estado consideró que “muchas veces no hay mala intención, pero evidentemente hay faltas contra la normativa que se desconocen” y por eso las autoridades originarias tienen que prepararse.

“Ustedes tienen que conocer la normativa también del Estado Plurinacional para no incurrir (precisamente) en esos elementos”, sostuvo Arce en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

No obstante, aseguró que el Gobierno está para ayudarles en consolidar su autonomía a través del Viceministerio de Autonomías y de la Escuela de Gestión Pública.

De hecho, “ya estamos trabajando, ya estamos haciendo cursos, para poder preparar a muchos de nuestros hermanos y hermanas en la administración de las autonomías indígena originarias porque no podemos fallar, somos la vanguardia del Estado Plurinacional en todo el mundo”, enfatizó.

El Presidente recordó que varios países, como Chile y Argentina, también están empezando a discutir la posibilidad de convertirse en un “estado plurinacional” como lo hizo Bolivia en su momento.

“Hemos dado el ejemplo, somos vanguardia como país (…) y por lo tanto no podemos fallar, porque todos los ojos van a estar puestos en Bolivia viendo qué pasa con nuestras autonomías, si nuestras autoridades originarias trabajan o no trabajan, si funciona o no funciona la autonomía indígena originaria”, agregó.

Por eso, todas las autoridades originarias “deben pasar por esa preparación para poder administrar porque no solamente es lo que ustedes ya lo hacen durante cientos de miles de años, sino aquí se trata de manejar recursos del Estado y nosotros no tenemos que fallar”, insistió.