Arandia aclara que está con baja médica y que el INE garantiza el Censo 2022 en el país

La Paz 2 (ABI).- El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aclaró la noche de este martes que se encuentra con baja médica y que esta entidad garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda 2022, con el aval de los mejores profesionales del país.

En entrevista con Bolivia Tv, Arandia informó que desde principios de mayo se encuentra con baja médica porque sufrió un accidente en la rodilla, además que en meses anteriores sufrió problemas neurológicos.

La salud del director del INE está delicada; sin embargo, el proyecto censal continúa en marcha, es llevado adelante por los mejores profesionales de Bolivia y cuenta con el acompañamiento internacional, señaló la autoridad.

“Tengo que dejar claramente establecido ante toda la población de que el Censo, en primera instancia, es un trabajo en curso que ya comenzó como tal; segundo, el Censo, desde un punto de vista técnico, se encuentra garantizado y avalado por los mejores profesionales”, enfatizó.

Afirmó que el equipo de profesionales que lleva adelante el proyecto censal en el país participó en este tipo de actividades en toda la región latinoamericana y está respaldado y asesorado por los mejores expertos internacionales.

“El Censo es un trabajo de equipo, no de una persona y el Censo está avanzando y va a continuar avanzando (…). Si bien en este momento la salud obviamente no me permite estar ejerciendo funciones porque me encuentro (obviamente) de baja médica por temas de salud, por lo cual presenté evidentemente dicha nota, quiero dejar ante la población la plena certeza de que el trabajo técnico censal se está llevando y se va a llevar delante de la mejor manera posible”, insistió.

Añadió que, como director ejecutivo del INE, ratifica su compromiso para que el proyecto censal no sólo sea exitoso sino también de primer nivel bajo los estándares internacionales debidamente establecidos.