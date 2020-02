Aprehenden al exministro César Cocarico

La Paz (ABI).- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió el viernes al exministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en el marco del caso de nombramientos ilegales en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Cumpliendo con la orden de aprehensión, el personal de la FELCC procedió a la aprehensión por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y anticipación o prolongación de funciones”, dijo el director nacional de la FELCC, Iván Rojas.

El jefe policial manifestó que la aprehensión se desarrolló en “vía pública” a cargo de agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), encabezados por su responsable, Juan José Millán.

Cocarico, cuando era conducido a celdas de la FELCC, dijo: “al enterarme que tenía orden de aprehensión lo primero que hice (fue) dar la cara, porque no tengo (la) intención de ocultarme o escaparme”.

Al ser consultado por qué no respondió a la citación que se le hizo, señaló que probablemente la notificación la dejaron en su casa en la ciudad de La Paz, y como él y su familia se encontraban en su pueblo Escoma, provincia Camacho, no se enteró.

Dijo que está consciente de que es investigado por la designación del exdirector ejecutivo del INRA, Juan Carlos León, pero pidió a los administradores de justicia que obren en derecho, ya que él no es quien nombró a León en el cargo.