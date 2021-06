Anuncian proyecto de ley para instalar generadores de oxígeno en hospitales y clínicas del país

La Paz (ABI).- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, anunció este miércoles que proyecta una ley para instalar generadores de oxígeno en hospitales y clínicas del país.

“Construir un hospital o una clínica no es lo mismo que cualquier infraestructura, tiene sus propios parámetros, incluso a nivel internacional; por lo tanto, a tiempo de cumplir esos parámetros, las instituciones como el Sedes y el Ministerio de Salud deben calificar si cumplen o no. Dentro de esto, se tiene que exigir que los hospitales y las clínicas que se vayan a construir a futuro tengan su planta generadora de oxígeno y las actuales, que están en vigencia, tienen que adecuarse para garantizar el oxígeno”, dijo en entrevista en Bolivia TV.

Explicó que los establecimientos de salud deben garantizar la calidad de atención y dotación de medicamentos.

Dijo que se buscará consensos de la propuesta de ley con los sectores involucrados entre las alcaldías y gobernaciones porque bajo su responsabilidad están los centros de salud y hospitales de segundo nivel y de tercer nivel, respectivamente.

“Vamos a convocar a los actores para presentar y consensuar la propuesta en el tiempo más breve posible”, afirmó.

Manifestó que como Estado se deben generar las condiciones para que los hospitales y clínicas de tercer y segundo nivel tengan sus propios generadores que no requiere mucho presupuesto a diferencia de una planta de oxígeno que sí amerita de una inversión de $us 1,5 millones a $us 2 millones con una implementación entre uno a dos años.