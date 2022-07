Alcalde de La Paz propone ampliar nuevamente las vacaciones para vacunar a más niños

Existe preocupación por el incremento de contagios con Covid-19. Este lunes los estudiantes deberían reanudar sus actividades

AD.- El alcalde de La Paz, Iván Arias, sugirió ampliar nuevamente la vacación pedagógica por una semana más, es decir del 25 al 29 de julio, para que en ese tiempo se pueda vacunar de manera agresiva a escolares, comprendidos entre los cinco y 10 años.

“Se han postergado una semana más las clases, debería postergarse dos semanas, porque los niveles de vacunación en niños son muy bajos”, dijo la autoridad local en contacto con medios de comunicación.

El burgomaestre explicó que en el municipio de La Paz hay un bajo nivel de aplicación de dosis en escolares de primaria y por ello propuso ampliar una semana más el descanso pedagógico. “Nuestro problema de cobertura está ahorita en los muchachos de cinco a 10 años. No entiendo por qué los papás, si aman a sus hijos, no llevan a vacunarlos; no están vacunando a los niños y están cayendo muchos niños enfermos. Ahí tenemos un punto débil”, aseveró.

El lunes, la secretaria municipal de Salud y Deportes, Cecilia Vargas, pidió a los padres y madres de familia tomar conciencia de la vida de sus hijos, protegerlos y demostrar el “amor” hacia ellos llevándolos a vacunar contra el Covid-19.

El martes el departamento de La Paz reportó 567 casos nuevos de la enfermedad, 78 recuperados y cero fallecidos, de los cuales la mayoría se encuentran entre la sede de Gobierno y El Alto.